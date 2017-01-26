T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Trump Orwell’ı da zirveye taşıdı

Donald Trump yönetiminin açıklamaları sosyal medyada hakikat tartışması başlatırken George Orwell’ın “1984” adlı ünlü romanı ABD'de çoksatanlar listesinde 1 numaraya yükseldi.

26 Ocak 2017 00:49

ABD'de Donald Trump yönetiminin yaptığı açıklamalar George Orwell'ın "Bin Dokuz Yüz Seksen Dört” adlı ünlü eserini çok satan kitaplar listesinde 1 numaraya taşıdı. Roman internet üzerinden alışveriş devi Amazon.com'un listesinde salı akşamı en çok satan kitap oldu. Talebin hızla artması üzerine Britanyalı yayınevi Penguin Books, kitabın 75 bin kopyalık yeni bir baskısını yapmaya karar verdi. The Hollywood Reporter dergisi de Sony'nin yapımcılığı ve Paul Greengras yönetmenliğinde kitabın yeniden sinemaya uyarlanacağını duyurdu. 'Bin Dokuz Yüz Seksen Dört' böylece üçüncü kez beyazperdeye taşınacak.

"Alternatif olgular"

ABD kamuoyunda hakikat tartışması Trump’ın bir basın toplantısında CNN'e "yalan haberler” yakıştırması yapması ve CNN muhabirine soru hakkı vermemesiyle başladı. Ardından Beyaz Saray Basın Sözcüsü Sean Spicer'ın açıklaması gündeme oturdu. Spicer, Trump’ın yemin töreninin gelmiş geçmiş en yüksek katılımlı yemin töreni olduğunu ileri sürdü. Ancak bu iddianın doğru olmadığı bağımsız kaynaklar tarafından kanıtlarla ortaya kondu. Tartışma burada da kalmadı. NBC yayınına katılan Trump’ın danışmanı Kellyanne Conway "Siz buna yalan ifade diyorsunuz. Sean Spicer burada alternatif olguları sundu" diyerek sözcüyü savundu. Bunun üzerine sosyal medyada #alternativefacts etiketiyle kullanıcılar tepkilerini dile getirmeye başladı.

Olgu kavramından ne anlaşılması gerektiğine dair sosyal medyada başlayan tartışmaya İngilizce dilinde referans niteliği taşıyan sözlük Merriam-Webster's Dictionary bile dâhil oldu. Sözlüğün hesabından şu tweet atıldı: "Olgu, objektiv gerçeklik olarak sunulan bir parça enformasyondur.”

Çeşitli kullanıcılar da İngiliz yazar George Orwell'ın kitabına ve sözlerine gönderme yaptı. London School of Economics öğretim görevlisi Dr. Brian Klaas sık sık yapılan bir Orwell alıntısını paylaştı: "Evrensel yalancılık çağında, hakikati söylemek devrimci bir eylemdir."

İlk kez 1949 yılında yayımlanan 'Bin Dokuz Yüz Seksen Dört', bir distopya anlatısı. Roman, sürekli gözetim altında, gerçeklerin manipüle edildiği veya yalan haberlerle bastırıldığı, propaganda yoluyla insanların beyinlerinin kolektif olarak yıkandığı, totaliter bir toplumu anlatıyor. Romanın konu edindiği toplumda hakikati tahrif etmekten sorumlu bir Doğruluk Bakanlığı bulunuyor; bu bakanlığın temel ilkeleri "Savaş Barıştır. Özgürlük Köleliktir. Cahillik Güçtür” sözleriyle ifade buluyor. Büyük Birader, düşünce polisi gibi günümüzde sık sık başvurulan kavramlar da Orwell tarafından bu romanda şekillendirilmişti.

Satış patlaması yaşayan tek roman 'Bin Dokuz Yüz Seksen Dört' değil. Sinclair Lewis'in otoriter bir başkanın seçilmesini anlatan 1935 tarihli romanı 'It Can't Happen Here' 46'ncı, Aldous Huxley'in 1932 tarihli distopya romanı 'Cesur Yeni Dünya' da satış listesinde 71'inci sıraya yükseldi. Alman siyaset bilimci ve filozof Hannah Arendt'in 'Totalitarizmin Kaynakları' da satış sıralamasında yükselen eserler arasında.

©Deutsche Welle Türkçe

DW, AP, AFP / EC, BK

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Donald TrumpGeorge OrwellABDDokuz Yüz Seksen Dört&rdquo;Amazon.comBritanyalıPenguin BooksHollywood ReporterSonyPaul GreengrasDokuz Yüz Seksen DörtTrump&rsquo;ınCNNBeyaz Saray Basın Sözcüsü Sean SpicerKellyanne Conway

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

Berlin'de düzenlenen Libya Konferansı sona erdi; BM gözetiminde silah ambargosu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24