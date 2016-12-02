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BBC Türkçe

Trump: Orta Doğu'dan göçü durduracağım

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, çıktığı zafer turunun ilk durağında Orta Doğu'dan gelen göçmenleri ülkeden uzak tutma sözü verdi. Orta Doğu'dan kim oldukları bilinmeyen kişilerin ülkeye "akın ettiğini" söyleyen Trump, bu durumu durduracağını söyled

02 Aralık 2016 16:44

ABD'nin 45. başkanı seçilen Donald Trump, çıktığı zafer turunun ilk durağında Orta Doğu'dan gelen göçmenleri ülkeden uzak tutma sözü verdi. Orta Doğu'dan kim oldukları bilinmeyen kişilerin ülkeye "akın ettiğini" söyleyen Trump, bu durumu durduracağını söyledi.

Ohio'daki mitingde konuşan Trump, terörizmi Amerika Birleşik Devletleri'nden uzak tutmak için gücünün el verdiği her şeyi yapacağını da ifade etti.

Trump, ABD'nin çıkarlarını önceliğe koyacağı mesajını tekrarladı ve Amerikan halkının en çok küresel değil ulusal ve yerel ilişkilerden fayda gördüğünü söyledi ve ekledi:

"Küresel bir marş yok, küresel bir para birimi yok, küresel bir nüfus cüzdanı yok. Tek bir bayrağa bağlı kalma sözü verdik ve bu bayrak Amerika bayrağı" dedi.

Trump öte yandan konuşmasında gericiliği ve ayrımcılık içerikli söylemleri kınadı.

Somalili göçmenin bıçaklı saldırısını

İsmi Abdul Razak Ali Artan olarak açıklanan 18 yaşındaki kişi, bir grup yayanın üzerine arabasını sürdükten sonra dışarı çıkarak etrafındakilere bıçakla saldırmıştı.

Olayda 11 kişi yaralanmış, saldırganın Somali kökenli bir öğrenci olduğu açıklanmıştı.

Polis, saldırganı vurarak öldürmüştü. Saldırıyı, Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) üstlenmişti.

Trump, ABD'yi başka saldırılardan korumak için "güvenli bir şekilde gerçekleştirilemeyen bölgelerden" göçmen alımını durduracağını açıkladı ve "Orta Doğu'daki bölgelerden insanlar akın ediyor. Kim oldukları, nereden geldikleri, ne düşündükleri hakkında hiçbir bilgimiz yok ve bunu durduracağız" dedi.

Daha önce sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yayımladığı mesajda Trump, "IŞİD Ohio Eyalet Üniversitesi'nde ülkemizde bulunmaması gereken Somalili göçmen tarafından gerçekleştirilen korkunç saldırıdan kendine pay çıkarıyor" demişti.

Geçmişte Trump, bütün Müslümanların ülkeye girişini durduracağını da söylemişti.

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