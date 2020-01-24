Trump Orta Doğu barış planını birkaç gün içerisinde açıklayacak

ABD Başkanı Donald Trump, başkan seçilmesinden bu yana 'Yüzyılın anlaşması olacak' diyerek sözünü verdiği ve İsrail - Filistin sorununa kalıcı çözüm getireceğini vadettiği yeni Orta Doğu barış planını birkaç gün içerisinde açıklayacağını söyledi.

Trump, "Harika bir plan. Filistinliler başta negatif yaklaşabilir ama onlar için de iyi bir plan olduğunu görecekler" diye konuştu.

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, İsrail ziyareti sırasında hem Başbakan Binyamin Netanyahu'yu hem de Netanyahu'nun siyasi rakibi Mavi-Beyaz ittifakının lideri Benny Gantz'ı Beyaz Saray'a davet etmiş, iki siyasi liderin ziyaretinin 28 Ocak Salı günü gerçekleşmesi kararlaştırılmıştı.

Gazetecilerin Orta Doğu barış planının ne zaman açıklanacağı yönündeki sorularını yanıtlayan Trump, planın Netanyahu ve Gantz'ın Beyaz Saray ziyaretinden önce kamuoyuna duyurulacağını ifade etti.

Trump, aylardır üzerinde çalışılan ve geçen yılın sonunda tamamlandığı belirtilen plan için "Gerçekten işe yarayabilecek bir plan" dedi.

ABD Başkanı, Filistinli yetkililerle de heyetler düzeyinde temas halinde olduklarını ifade ederek, "Önümüzdeki dönemde de yeni görüşmeler olacak" dedi.

Getty Images Trump, 28 Ocak Salı günü İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun yanı sıra, Mavi-Beyaz İttifakı'nın lideri Benny Gantz'la da Beyaz Saray'da görüşecek.

İsrail'deki siyasi belirsizlik nedeniyle ertelenmişti

ABD basını, geçen yıl Aralık ayında İsrail'deki siyasi belirsizlik nedeniyle Beyaz Saray'ın planının açıklanma tarihinin ertelendiğini yazmıştı.

Trump'ın açıklayacağı planın kapsamı ve içeriği konusunda basına sızmış olan fazla bir bilgi bulunmuyor.

Trump Twitter'dan paylaştığı bir mesajında "ABD, [İsrail] Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Mavi-Beyaz lideri Benny Gantz'ı Beyaz Saray'da ağırlamaktan memnuniyet duyacak. Çok iyi bir şekilde sakladığımız barış planının detaylarına dair yazılan haberler tamamen spekülatif" dedi.

https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1220428541197799424

Orta Doğu barış planının mimarı, Trump'ın damadı Kushner

ABD Başkanı Trump, 2016'da göreve geldikten kısa bir süre sonra kızı Ivanka Trump'ın eşi Jared Kushner'i Orta Doğu danışmanı olarak atamış, İsrail - Filistin sorununa kalıcı çözüm getirecek olan bir planın geliştirilmesi için de damadını görevlendirmişti.

Kushner, geçen yıl Şubat ayında Sky News Arapça televizyon kanalına verdiği bir röportajda hazırladığı plan için "Tüm bu çatışmanın insanların ticaret yapma ve hayatlarını geliştirme fırsatlarını ellerinden aldığı anlıyoruz. Umarım, biz bu sorunu çözdüğümüzde, Filisin halkı, İsrail halkı ve bölge halkı için çok daha fazla fırsat yaratıldığını göreceğiz" demişti.

Getty Images ABD Başkanı Donald Trump'ın danışmanı ve damadı Jared Kushner, Orta Doğu barış planı üzerinde yıllardır çalışıyordu.

Açıklanacak barış planında İsrail işgali altında olan Batı Şeria topraklarına ne olacağı, bu topraklardaki Yahudi yerleşimlerinin statüsünün nasıl tanımlanacağı, Batı Şeria'nın ne kadarlık bir bölümünün İsrail kontrolünde bırakılmasının öngörüleceği, Filistinli mültecilerin anavatanlarına dönüp dönemeyeceği, Doğu Kudüs'ün olası bir iki devletli çözüm önerisinde Filistin'in başkenti olarak tanınıp tanınmayacağı sorularına yanıt verilmesi bekleniyor.

Geçen yıl ABD basınında yer alan haberlerde, Kushner'in planının bölgeye milyarlarca dolarlık yatırımı öngördüğü de yazılmıştı.

New York Times gazetesinin Şubat ayında yayınlanan bir haberinde, barış planı kapsamında Beyaz Saray'ın Batı Şeria'ya 10 yıl içerisinde toplam 25 milyar dolarlık bir yatırım öngördüğünü, görüşmelerin seyrine göre Mısır, Ürdün ve belki Lübnan'a da toplam 40 milyar dolarlık yatırımın gündeme gelebileceğini yazmıştı.

Kushner'in Orta Doğu barış planının geleceği üzerinde şüphe yaratan bir gelişme, Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Jason Greenblatt'ın Eylül 2019'da kişisel nedenlerden dolayı istifa etmesi olmuştu.

Filistin yönetimi ise ABD Başkanı'nın İsrail'deki büyükelçiliği Kudüs'e taşıma kararı alarak İsrail - Filistin sorununda tarafını belirlemiş olduğu görüşünde ve açıklanacak barış planı taslağına şüpheyle yaklaşıyor.

Trump'ın açıklamaları öncesinde konuşan Filistin Yönetimi sözcüsü Nabil Ebu Rudeyna, "Eğer bir barış planı açıklanırsa, Filistin yönetim kademesi meşru haklarımızın korunması için bir dizi adım ilan edecek. İşgalci bir güç olan İsrail'den de üzerine düşen tüm sorumlulukları yerine getirmesi istenecek" dedi.