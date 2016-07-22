Trump: Önce Amerika!

Donald Trump, Cumhuriyetçilerin resmi başkan adayı olarak yaptığı ilk konuşmasında

dış politika konusunda dikkat çekici mesajlar verdi. Dış politikanın ABD çıkarları

doğrultusunda yeniden şekillendirileceğini belirten Trump, "Bizim temel ilkemiz

Amerikancılık olacak, küreselleşmecilik değil" dedi.

ABD'yi çöken bir ülke olarak tanımlayan Trump, 'kriz', 'tehdit' ve 'şiddet' kavramlarına

karşı "Amerikan halkı önce gelir' anlayışının hakim olduğu yeni bir vizyon

getireceklerini söyledi. Trump iç politikada da düzen ve asayişin garantörü olacağı,

suçlar, kaçak göç ve terörizme karşı koyacağı vaadinde bulundu.

ABD'nin müttefikleriyle istişarelerinin bu görüşten etkilenip etkilenmeyeceği konusuna

değinmeyen Trump, sadece İsrail ile olan müttefiklik ilişkisini

vurguladı. NATO

ittifakına sadece maliyet faktörü olarak değinen Trump, NATO ortaklarının kendi

güvenlikleri için daha fazla mali katkıda bulunması gerektiğini söyledi.

"Ticari anlaşmalar gözden geçirilecek"

Emlak milyarderi Trump, 70 dakikalık konuşmasında ayrıca diğer ülkelerle ticaret

anlaşmalarını da ABD'ye daha fazla çıkar sağlayacak şekilde tamamen yeniden

müzakere etmek istediğini belirtti.

ABD'nin yabancı teröristleri kaçak göçmenler ve suçluların tehdidi altında olduğunu

söyleyen Trump, Başkan olarak terörle bağlantısı bulunan tüm ülkelerden göçü derhal

durduracağını söyleyerek, "Onları ülkemizde istemiyoruz" dedi. Trump, daha önce

tepki çeken, 'Müslümanların ülkeye girişine yasak getirme' çağrısını, dünkü

konuşmasında yinelemedi.

Trump, tepki çeken bir başka önerisini, Meksika sınırına duvar örme önerisini ise bir

kez daha dile getirerek, "Çeteleri ve suçluları durduracağız, uyuşturucuyu beldelerimize

sokmalarını engelleyeceğiz" dedi.

Trump, başkanlık işi için gerekli niteliğe sahip olduğunu ise iş adamı olarak elde ettiği

başarıyı örnek vererek savundu. Trump, "Hiç kimse sistemi benim kadar iyi bilemez.

Bunun için sistemi tamir edebilecek tek kişi benim. Yaptığım işlerle milyarlarca dolar

kazandım. Şimdi de ülkemi yeniden zengin hale getireceğim" dedi.