Trump: Önce Amerika!

Donald Trump, Cumhuriyetçilerin resmi başkan adayı olarak yaptığı ilk konuşmasında
dış politika konusunda dikkat çekici mesajlar verdi. Dış politikanın ABD çıkarları
doğrultusunda yeniden şekillendirileceğini belirten Trump, "Bizim temel ilkemiz
Amerikancılık olacak, küreselleşmecilik değil" dedi.
ABD'yi çöken bir ülke olarak tanımlayan Trump, 'kriz', 'tehdit' ve 'şiddet' kavramlarına
karşı "Amerikan halkı önce gelir' anlayışının hakim olduğu yeni bir vizyon
getireceklerini söyledi. Trump iç politikada da düzen ve asayişin garantörü olacağı,
suçlar, kaçak göç ve terörizme karşı koyacağı vaadinde bulundu.
ABD'nin müttefikleriyle istişarelerinin bu görüşten etkilenip etkilenmeyeceği konusuna
değinmeyen Trump, sadece İsrail ile olan müttefiklik ilişkisini
vurguladı. NATO
ittifakına sadece maliyet faktörü olarak değinen Trump, NATO ortaklarının kendi
güvenlikleri için daha fazla mali katkıda bulunması gerektiğini söyledi.
"Ticari anlaşmalar gözden geçirilecek"
Emlak milyarderi Trump, 70 dakikalık konuşmasında ayrıca diğer ülkelerle ticaret
anlaşmalarını da ABD'ye daha fazla çıkar sağlayacak şekilde tamamen yeniden
müzakere etmek istediğini belirtti.
ABD'nin yabancı teröristleri kaçak göçmenler ve suçluların tehdidi altında olduğunu
söyleyen Trump, Başkan olarak terörle bağlantısı bulunan tüm ülkelerden göçü derhal
durduracağını söyleyerek, "Onları ülkemizde istemiyoruz" dedi. Trump, daha önce
tepki çeken, 'Müslümanların ülkeye girişine yasak getirme' çağrısını, dünkü
konuşmasında yinelemedi.
Trump, tepki çeken bir başka önerisini, Meksika sınırına duvar örme önerisini ise bir
kez daha dile getirerek, "Çeteleri ve suçluları durduracağız, uyuşturucuyu beldelerimize
sokmalarını engelleyeceğiz" dedi.
Trump, başkanlık işi için gerekli niteliğe sahip olduğunu ise iş adamı olarak elde ettiği
başarıyı örnek vererek savundu. Trump, "Hiç kimse sistemi benim kadar iyi bilemez.
Bunun için sistemi tamir edebilecek tek kişi benim. Yaptığım işlerle milyarlarca dolar
kazandım. Şimdi de ülkemi yeniden zengin hale getireceğim" dedi.