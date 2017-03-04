Trump Obama'yı telefonunu dinlemekle suçladı

ABD Başkanlık seçimleri 8 Kasım 2016'da yapıldı. Başkan Donald Trump bugün sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden yaptığı açıklamada "Korkunç! Az önce Obama'nın Trump Tower'daki telefonumu zaferden hemen önce 'dinlediğini' öğrendim" dedi.

Trump, bir mahkemenin dinleme talebini reddettiğini de kaydetti.

ABD Başkanı iddialarını desteklemek için bir kanıt sunmadı. Trump hangi mahkeme kararından bahsettiğine ilişkin bir açıklama da getirmedi.

Trump'ın açıklaması bir radyo programcısının iddialarının ardından geldi.

Muhafazakar eğilimiyle tanınan Mark Levin "Başkan Barack Obama'nın görevdeki son aylarında Trump'ı zayıflatmak için 'polis devleti' taktikleri uyguladığını" savunmuş ve Kongre'ye inceleme başlatması çağrısında bulunmuştu.

Son haftalarda basında çıkan haberlerde Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI) geçen yaz Trump'ın ekibinden Rus yetkililerle yasa dışı iletişim kuranları izlemek için istihbaratla ilgili konulara bakan mahkeme FISA'dan yetki istediği öne sürülmüştü.

Haberlere göre izin ilk önce geri çevrildi, ancak Ekim ayında onaylandı.

Obama'dan konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.

Ancak Obama'nın dış politika danışmanı ve özel kalem müdürü Ben Rhodes Twitter üzerinden bu iddialara yanıt verdi. Rhodes, "Hiçbir başkan dinleme emri veremez. Bu kısıtlamalar vatandaşları senin gibi insanlardan korumak için getirildi" dedi.

Trump "İddiaya girerim iyi bir avukat Başkan Obama'nın Ekim ayında, seçimin hemen öncesinde telefonumu dinlemesinden iyi bir dava çıkarır" ifadelerini de kullandı.

'McCarthycilik' benzetmesi

Trump Tweet'inde bu duruma ilişkin 'McCarthycilik' benzetmesi yaptı.

McCarthycilik, yeterli delil olmadan hükümeti devirme ve vatana ihanet gibi suçlamalarda bulunma pratiğine deniyor.

İfade, 1950'lerde Senatör Joe McCarthy'nin öncülüğünde komünistlere ya da komünist olduğundan şüphelenilenlere yönelik tutuklama, işten çıkarma ya da çeşitli baskılara maruz bırakma sürecinden geliyor.