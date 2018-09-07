Trump: NYT makalesi derin devlet işi

ABD Başkanı Trump üst düzey bir Beyaz Saray yetkilisinin NYT gazetesine yazdığı anonim makalenin "derin devletin" işi olduğunu söyledi. Makalenin ardından Başkan'ın azledilmesi tartışmaları yeniden alevlendi.Üst düzey bir Beyaz Saray yetkilisinin New York Times (NYT) gazetesine yazdığı anonim makalenin yankıları sürüyor. Yönetim içinde "Başkan Trump gidene kadar demokratik kurumları korumak için gayretle çalışan" bir direniş grubu oluştuğunun anlatıldığı makale için Trump "Tanımlanamayan derin devlet ajanları yazdı" dedi.

Başkan Donald Trump Montana'da yaptığı bir konuşmada "Onun kim olduğunu kimse bilmiyor" dedi ve ekledi "Seçmenlere gizli gündemlerini dayatmaya çalışan tanımlanamayan derin devlet ajanları, demokrasinin kendisi için gerçekten bir tehdittir."

Trump ulusal güvenlik gerekçesiyle gazetenin makaleyi yazan Beyaz Saray yetkilisinin ismini açıklaması gerektiğini söyledi. Trump gazetecilere de bu kişinin kimliğini araştırmaları çağrısında bulunarak "Bu iyi bir atlatma haber olur" dedi.

"Trump yönetiminin içindeki direnişin bir parçasıyım" isimli makalede yetkili, "Sorunun temeli başkanın ahlaksızlığıdır" diyerek "Trump gidene kadar demokratik kurumları korumak ve Trump'ın kötü sonuçlar doğurabilecek eğilimlerini engellemek için birçok Beyaz Saray yetkilisinin çalıştığını" yazmıştı.

Yetkili Trump'ın “ahlaksızlığı”, "kendini tekrar eden boş lafları" ve “yarı olgunlaşmış, bilgisizce ve zaman zaman pervasızca” aldığı kararlar nedeniyle Trump'ın birşey söylediği ama Beyaz Saray yetkililerinin başka bir şey yaptığı "ikili bir başkanlık” oluştuğunu kaleme almıştı.

Azil tartışmaları

NYT'de yayımlanan anonim makalede, kabine üyelerinin Başkan'ın azledilmesi için ABD Anayasası'nın 25'inci ek maddesine dayanarak süreç başlatmayı düşündüğü, ancak bir anayasal kriz yaşanmaması için bu fikirden vazgeçildiği belirtilmişti. 25'inci madde başkanın yetki ve görevlerini yerine getirme ehliyetine haiz olmaması durumunda azline olanak tanıyor.

Demokrat Senatör Elizabeth Warren, CNN'e verdiği demeçte, "Üst düzey yönetim yetkilileri ABD başkanının işini yapmaya ehil olmadığını düşünüyorsa, 25'inci ek maddeyi işletmeleri gerekir" diyerek tartışmaları yeniden başlattı.

ABD tarihinde bugüne kadar hiçbir başkan için "görevden azil süreci" devreye sokulmadı. Ancak hakkında seçim kampanyası sürecinde Rusya'yla bağlantısı olduğuna dair soruşturma yürütülen Trump hakkında bu sürecin devreye sokulması gündeme gelmişti.

Diğer yandan makalenin yazarının kim olduğuna dair tartışmalar da devam ediyor. Üst düzey Beyaz Saray yetkililerinden makalenin yazarı olmadıkları konusunda art arda açıklamalar geldi. Başkan Yardımcısı Mike Pence, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Savunma Bakanı Jim Mattis konu ile ilgili açıklama yaparak makaleyi yazmadıklarını söyleyen isimlerin arasında yer alıyor.

AFP,AP/SSB,BK

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