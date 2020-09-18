Trump: Nisan'a kadar her ABD'liye yetecek kadar Covid-19 aşısına sahip olacağız

ABD Başkanı Donald Trump, Nisan ayına kadar her ABD'linin aşı olmasına yetecek kadar Covid-19 aşısının ülkede bulunacağını söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, geliştirilen Covid-19 aşısının 1 ay içinde yüksek riskli kişilere dağıtılabileceğini ifade etmiş, Çarşamba günü ise aşının her ABD'liye ücretsiz olarak sunulacağını duyurmuştu.



Başkan Trump bugün yaptığı açıklamada ise, yıl sonuna kadar "En az 100 milyon doz aşı üretmiş olacağız. 2021 Nisan ayına kadar her Amerikalı için yeterli dozda aşı olmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.



Hoover Enstitüsü Kıdemli Üyesi ve Trump'ın Koronavirüs Görev Gücü Danışmanı Scott Atlas yaptığı açıklamada, bu yılın sonuna kadar 100 milyon doz aşının, 2021 yılının ilk çeyreğinde ise yaklaşık 700 milyon doz aşının mevcut olacağını aktardı.



Öte yandan ABD’de toplam vaka sayısı 6 milyon 911 bin 145’e, toplam can kaybı 202 bin 905’e ulaştı.