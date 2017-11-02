Trump New York saldırganını Guantanamo hapishanesine göndermeyi önerdi

Hilal Sarı / İstanbul, 2 Kasım (DHA) – ABD Başkanı Donald Trump, New York’ta sekiz kişinin ölümüne neden olan terör saldırısını gerçekleştiren şüphelinin Küba’daki azılı teröristlerin gönderildiği Guantánamo Kampı’na gönderilebileceğini söyledi.

Küba’da Amerikan üssünün savaş döneminden beri askeri hapisane olarak kullanılan bu bölümünde başta Afganistan olmak üzere çeşitli ülkelerde ele geçirilen, El-Kaide ve Taliban ile ilgisi olduğundan şüphelenen kişiler tutuluyor.

Trump gazetecilerin şüphelinin Guantánamo’ya gönderilip gönderilmeyeceği sorusuna “Kesinlikle bu seçeneği değerlendireceğim. Gitmo’ya (Guantánamo) gönderelim – Evet, kesinlikle düşüneceğim bunu” dedi.

ABD hükümeti Guantánamo’ya en son 2008’de bir tutuklu gönderdi ve daha sonra ABD topraklarında tutuklanan hiçbir suçlu bu askeri hapishaneye gönderilmedi.

ABD eski başkanı Bush döneminde iki terör şüphelisi önce sivil mahkemede yargılanmış sonra askeri hapisaneye gönderilmişti. Fakat Yargıtay bu kararın doğruluğuna dair herhangi bir açıklama yapmamıştı. Hukukçuların Trump’ın bu çıkışına da tepki göstermesi bekleniyor. (Fotoğraflı)