Trump: New York, New Jersey ve Connecticut'ı karantina altına alabiliriz

Şu ana kadar salgının en fazla hissedildiği, 600'e yakın can kaybının yaşandığı New York'un valisi Andrew Cuomo ise Trump'ın bu sözlerine atfen, "Bunun ne anlama geldiğini bile bilmiyorum" dedi.

Koronavirüs salgınıyla mücadele çalışmalarında dikkatleri üzerine çeken Cuomo, cumartesi sabah saatlerinde Başkan Trump'la görüştüğünü ancak karantinayla ilgili bir diyalogun söz konusu olmadığını aktardı.

Cuomo, ayıca New York'ta 28 Nisan'da yapılması planlanan 2020 ABD başkanlık ön seçimlerini Koronavirüs salgını nedeniyle haziran ayına ertemele kararı aldığını açıkladı.