Trump: New York, New Jersey ve Connecticut'ı karantina altına alabiliriz

ABD Başkanı Donald Trump, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını tedbirleri kapsamında New York, New Jersey ve Connecticut eyaletlerini zorunlu karantina altına alabileceklerini duyurdu.
3 eyaleti Koronavirüs salgını nedeniyle karantina altına alma planı olduğunu Twitter hesabından açıklayan ABD Başkanı, cumartesi günü Beyaz Saray'dan ayrıldığı sırada gazetecilere, "Bazı şeyleri değerlendiriyoruz. İnsanlar New York'un karantina altına alınmasını istiyor çünkü orası sıcak bir nokta. Bunu yapmak zorunda kalmayabiliriz ama bugün belli bir vakitte, iki haftalığına, kısa vadeli olarak bir karantina başlatabiliriz. Muhtemelen New Jersey'de ve Connecticut'ın bazı yerlerinde de" şeklinde konuştu.
Bununla birlikte New York'a Ulusal Muhafız birliklerinin konuşlandırılması ihtimaline ilişkin bir soruya cevap veren Trump, böyle bir adıma gerek olmadığını ancak New York eyaleti Valisi Andrew Cuomo ile görüştükten sonra daha detaylı adımlar atılabileceğini kaydetti.
New York Valisi Cuomu: Bunun ne anlama geldiğini bilmiyorum
Şu ana kadar salgının en fazla hissedildiği, 600'e yakın can kaybının yaşandığı New York'un valisi Andrew Cuomo ise Trump'ın bu sözlerine atfen, "Bunun ne anlama geldiğini bile bilmiyorum" dedi.
Koronavirüs salgınıyla mücadele çalışmalarında dikkatleri üzerine çeken Cuomo, cumartesi sabah saatlerinde Başkan Trump'la görüştüğünü ancak karantinayla ilgili bir diyalogun söz konusu olmadığını aktardı.
Cuomo, ayıca New York'ta 28 Nisan'da yapılması planlanan 2020 ABD başkanlık ön seçimlerini Koronavirüs salgını nedeniyle haziran ayına ertemele kararı aldığını açıkladı.