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Dünya
Deutsche Welle

Trump Müslümanlara seyahat yasağını sildi

Donald Trump'ın tartışmalara neden olan seçim vaatlerinden bazıları Trump'ın seçim kampanyası sayfasından silindi. Bunlardan biri de Müslümanlara ABD'ye giriş yasağı getirilmesiydi.

11 Kasım 2016 00:59

ABD'nin 45'inci başkanı olarak seçilen milyarder işadamı Donald Trump, seçim kampanyası sırasında dile getirdiği radikal vaatlerden geri adım atmaya başladı.

Müslümanlara ABD'ye giriş yasağı getirilmesi, İklim Anlaşması'ndan vazgeçilmesi, Yüksek Mahkeme için planladığı yargıç listesi, ekonomi ve savunma gibi alanlarda dile getirdiği bazı tartışmalı vaatler Trump'ın seçim kampanyası için kullandığı internet sitesinden silindi.

Seçim vaatlerinin internet sitesinden seçim günü silindiği tahmin edilirken, Trump'ın seçim kampanyası için çalışan ekibi bu konuda bir açıklama yapmadı.

Donald Trump ayrıca Twitter'da paylaştığı Müslümanları aşağılayan mesajlarını da sildi.

Müslümanlarla ilgili tartışmalı vaatlerin silinmesini Suudi Arabistan Prensi El Valid, Amerikan medyasına yaptığı açıklamada memnuniyetle karşıladığını söyledi. Amerikan-Arap Ayrımcılıkla Mücadele Komitesi Başkanı Samer Khalaf da seyahat yasağı talebinin silinmesine kuşku ile yaklaşarak sözlerin icraata dönüşmesi gerektiğini dile getirdi.

Trump'ın tartışmalara yol açan bir diğer vaadi Meksika sınırına duvar örülmesi ise internet sitesinde hala duruyor.

© Deutsche Welle Türkçe

Reuters/HS/EC

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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