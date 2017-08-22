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Dünya

Trump mücadeleye 'devam' dedi, Taliban yanıt verdi: Afganistan, ABD'ye mezar olacak

ABD Başkanı Trump yeni Afganistan stratejisini açıkladı

22 Ağustos 2017 14:18

Virginia'daki Fort Myer askeri üssünde yaptığı konuşmada, Afganistan ile ilgili yeni savaş stratejisini açıklayan ABD Başkanı Donald Trump, "Afganistan ve daha geniş bölgede karşılaştığımız güvenlik tehditlerinin çok büyük olduğu sonucuna vardım" dedi.

"Birlik sayısı veya ileriki askeri faaliyet planımız hakkında konuşmayacağız" diyen Trump, gelişigüzel zaman çizelgelerinin değil, sahadaki koşulların bundan sonraki stratejilerini yönlendireceğini belirtti.

Trump, ABD'nin Afganistan'dan hızlı bir şekilde çekilmesinin 'öngörülebilir ve kabul edilemez' sonuçlarını önlemek için mücadeleyi sürdürmeleri gerektiğini ifade etti.

Taliban'dan 'cihada devam' açıklaması

Taliban sözcüsü Zabiullah Mücahid, Trump'ın Afganistan'da mücadeleye devam etme kararını kınayarak, örgütün ülkede ‘cihada' devam edeceğini açıkladı.

Sözcü, Trump'ın ülkeye daha çok askeri birlik yollama kararının ardından yaptığı açıklamada, Afganistan'ın ABD için bir ‘mezarlığa' dönüşeceğini söyledi.

ABD'nin ülkeyi terk etme stratejisini daha iyi düşünmesi gerektiğini belirten Mücahid, aksi takdirde Taliban'ın ‘daha yüksek bir moralle cihada devam edeceğini' vurguladı.

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