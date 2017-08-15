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Dünya

Taliban'dan Trump'a 'açık mektup': Afganistan'ı terk edin

Mektupta, ABD'ye Afganlarla savaşmak yerine 'cömertçe' karşılık vermeleri çağrısında bulunuldu

15 Ağustos 2017 19:05

ABD Başkanı Donald Trump'a hitaben bir açık mektup yayımlayan Taliban, Trump'tan öncüllerinin "tarihsel hataları" üzerinde çalışmasını ve ABD birliklerinin Afganistan'dan tamamen çıkmasını istedi.

Sol'un aktardığı habere göre, mektupta ABD'ye Afganlarla savaşmak yerine "cömertçe" karşılık vermeleri çağrısında bulunuldu.

Mektupta, ''Amerikan gençleri, hırsız ve yozlaşmış politikacıların fermanlarını yerine getirmek amacıyla Afganistan dağlarında ve çöllerinde öldürülmek için doğmadılar'' ifadeleri yer aldı.

Öte yandan Taliban, Afgan politikacıları ve generalleri savaşı ve mesleği kişisel kazanç için uzatmakla suçladı.

Taliban mektubunda, "Profesyonel ABD ve NATO askerleri ile savaş kazanılamadıysa, paralı askerler, ünlü müteahhit firmaları ve ahlaksız serserilerle asla kazanılamaz" ifadeleri dikkat çekti.

ABD'nin Afganistan'da yaklaşık 8 bin 400 askeri bulunuyor.

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