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BBC Türkçe

Trump Milwaukee'de siyah genci öldüren polisi savundu

Trump "Polise savaş açılmamalı" çağrısında bulundu

17 Ağustos 2016 10:03

ABD'de Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı Donald Trump, Milwaukee'de polisin bir siyahı vurarak öldürdüğü olayla ilgili ilk kanıtların polisin haklı olduğuna işaret ettiğini söyledi ve "polise savaş açılmaması" çağrısında bulundu.

Wisconsin eyaletine bağlı Milwaukee'de Cumartesi günü polisin aracını durdurması üzerine kaçan 23 yaşındaki Sylville Smith, vurularak öldürülmüş, Smith'in ölümü ABD genelinde sokak gösterileriyle protesto edilmişti.

Milwaukee'de emniyet birimlerini ziyaretinden sonra Fox News'a konuşan Trump, "Yasalara uymak zorundayız, yoksa bir ülkemiz olmaz" dedi.

Trump daha sonra kentte toplanan kalabalığa seslendi.

Cumhuriyetçi aday, "(Polis memurunun) kafasına, ateş edilmeye hazır bir silah dayanmıştı. Kimin bununla ilgili bir sorunu olabilir ki? Anlatılan bu. Belki doğru değil. Eğer doğruysa insanlar ayaklanmamalı" diye konuştu.

Trump bu açıklamaları, Salı günü Milwaukee Şerifi David Clarke ile görüşmesinden sonra yaptı.

Sokak gösterilerinin artmasıyla Clarke Ulusal Muhafızlara hazır olmaları çağrısında bulunmuş ancak Muhafızlar görevlendirilmemişti.

Milwaukee'deki seçim kampanyasında Trump, emniyet faaliyetlerinin yeterli olmaması nedeniyle siyah vatandaşların mahallelerinde şiddet olaylarından zarar gördüğünü söyledi ve ekledi:

"Polise açılan savaş, güven içinde çalışmak, yaşamak, çocuklarını okula göndermek isteyen tüm barışçıl vatandaşlara açılan savaştır."

"Bizim işimiz, ayaklanan için veya hırsızlık yapan için veya şiddet kullanarak rahatsızlık çıkaranları -ki onların sayısı çok fazla- daha rahat ettirmek değil."

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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