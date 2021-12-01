Trump, Meghan Markle'ı hedef aldı: Prens Harry kullanılıyor

Eski ABD Başkanı Donald Trump, Prens Harry’le evlendikten sonra kraliyet ailesinden ayrılarak ABD’ye yerleşen Meghan Markle’ı hedef aldı. Trump, Markle'ın Prens Harry'i kullandığını iddia etti.

Eski ABD Başkanı Donald Trump, İngiliz GB New kanalında, eski Britanya Bağımsızlık Partisi lideri Nigel Farage’a konuştu.

Trump’ın katıldığı programdan yayınlanan kesitlerde, eski ABD Başkanı’nın Meghan Markle’ı hedef alan sözleri görüldü. Trump “Onun ilk günden beri pek hayranı değilim. Harry’nin korkunç bir şekilde kullanıldığını ve bir gün pişman olacağını düşünüyorum. Bence, bu evlilik onun ailesiyle ilişkisini mahvetti ve Kraliçe’yi üzüyor” dedi.

Trump, Sussex Düşesi Meghan Markle’ın Kraliçe Elizabeth’e karşı “saygısız olduğunu” iddia etti.

Trump, ABD Başkanı olduğu dönemde de birden fazla kez Meghan Markle’ı sevmediğini belli etmişti.