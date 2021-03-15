"Trump, Meghan Markle hakkında 'O iyi biri değil, ben söylemiştim' dedi"

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın eski danışmanlarından Jason Miller, Trump'ın Kraliyet ailesinden ayrılarak ABD'ye yerleşen Sussex Düşesi Meghan Markle'la ilgili "O iyi biri değil" dediğini aktardı.

Deadline'ın aktardığı habere göre, Steve Bannon'ın "War Room" isimli podcast programına konuk olan eski danışman Jason Miller, Trump'ın Sussex Düşesi Markle'la ilgili "O iyi biri değil, ben söylemiştim ve şimdi herkes görüyor" dediğini iddia etti.

Miller, Trump'ın Meghan Markle'a yönelik eleştirileri nedeniyle tepki çeken İngiliz gazeteci Piers Morgan'ı savunduğunu ve "Piers Morgan en iyisidir. Harikadır. Sadece Markle'ı eleştirdi diye onun üstüne gittiler" dediğii söyledi.

Ne olmuştu?

Meghan Markle ve Prens Harry'nin geçen hafta Oprah Winfrey'le yaptığı röportaj dünya genelinde ses getirmişti. Meghan Markle, Kraliyet ailesinden ayrılmadan önce yaşadıklarını, Britanya'daki medya baskısını ve ailenin kendisini korumadığını anlatmıştı. Markle, bebeğine hamileyken bir Kraliyet ailesi üyesinin "doğacak bebeğin teninin koyu olacağından endişe duyduğunu" söylemişti.

Britanya'da "Good Morning Britain" programını sunan Piers Morgan geçen hafta Düşes'in çalışanlarına kötü davrandığını ve Kraliyet ailesiyle yaşarken "akıl sağlığının kötüye gittiğini" iddia etmişti. Tepki çeken Morgan'ın programdaki işine son verilmişti.