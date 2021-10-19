Trump, medyayı ölümünün ardından Powell'a 'iyi davranmaları' nedeniyle eleştirdi

Eski ABD Başkanı Donald Trump, yaşamını yitiren eski ABD Dışişleri Bakanı ve Genelkurmay Başkanı Colin Powell için yayımladığı taziye mesajında medyayı, Powell'a öldükten sonra "çok iyi" davrandığı için eleştirdi.

Powell'ın ölümü nedeniyle yazılı bir açıklama yayımlayan Trump, başkanlığı döneminde yıldızının pek barışmadığı, kendisine kötü davrandıklarını savunduğu ve (Fake News) Yalancı Basın olarak nitelendirdiği medyaya yüklenerek, "Yalancı basının, Irak'ta büyük hatalar yapan ve buradaki sözde kitle imha silahlarını savunmasıyla akıllara kazınan Colin Powell'a, ölümünde bu kadar iyi davrandığını görmek mükemmel. Umarım bir gün bana da aynısını yaparlar." ifadesini kullandı.

"Sözde Cumhuriyetçi"

Powell'ı "klasik bir sözde Cumhuriyetçi" olarak nitelendiren Trump, "Powell çok hata yaptı ama her neyse huzur içinde uyusun!" sözleriyle mesajına son verdi.

Powell kimdir?

ABD'nin New York eyaletinde 5 Nisan 1937'de Jamaikalı göçmen bir ailenin oğlu olarak dünyaya gelen Powell, New York şehrinin Harlem ve South Bronx bölgelerinde büyüdü ve City College of New York'ta okudu.

Mezun olduktan sonra orduya giren ve Vietnam'da da bulunan Powell, ilk siyasi görevine 1972'de Beyaz Saray üyesi olarak başladı.