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Dünya

Trump, medyayı ölümünün ardından Powell'a 'iyi davranmaları' nedeniyle eleştirdi

"Yalancı basının, Irak'ta büyük hatalar yapan ve buradaki sözde kitle imha silahlarını savunmasıyla akıllara kazınan Colin Powell'a, ölümünde bu kadar iyi davrandığını görmek mükemmel"

19 Ekim 2021 18:20

Eski ABD Başkanı Donald Trump, yaşamını yitiren eski  ABD Dışişleri Bakanı ve Genelkurmay Başkanı Colin Powell için yayımladığı taziye  mesajında medyayı, Powell'a öldükten sonra "çok iyi" davrandığı için eleştirdi.

Powell'ın ölümü nedeniyle yazılı bir açıklama yayımlayan Trump, başkanlığı döneminde yıldızının pek barışmadığı, kendisine kötü davrandıklarını savunduğu ve (Fake News) Yalancı Basın olarak nitelendirdiği medyaya yüklenerek, "Yalancı basının, Irak'ta büyük hatalar yapan ve buradaki sözde kitle imha silahlarını savunmasıyla akıllara kazınan Colin Powell'a, ölümünde bu kadar iyi davrandığını görmek mükemmel. Umarım bir gün bana da aynısını yaparlar." ifadesini kullandı.

"Sözde Cumhuriyetçi"

Powell'ı "klasik bir sözde Cumhuriyetçi" olarak nitelendiren Trump,  "Powell çok hata yaptı ama her neyse huzur içinde uyusun!" sözleriyle mesajına  son verdi.

Powell kimdir?

ABD'nin New York eyaletinde 5 Nisan 1937'de Jamaikalı göçmen bir  ailenin oğlu olarak dünyaya gelen Powell, New York şehrinin Harlem ve South Bronx  bölgelerinde büyüdü ve City College of New York'ta okudu.

Mezun olduktan sonra orduya giren ve Vietnam'da da bulunan Powell, ilk  siyasi görevine 1972'de Beyaz Saray üyesi olarak başladı.

 
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