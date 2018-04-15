Trump: Medya “Görev tamamlandı” sözümü çarpıtıyor

Deniz Kılınç / İstanbul, 15 Nisan (DHA) – ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin, Fransa ve Birleşik Krallık ile birlikte, Suriye’ye düzenlediği saldırının ardından resmi Twitter hesabında yaptığı paylaşımda yer alan “Görev tamamlandı!” sözünün, Twitter üzerinden yaptığı başka bir paylaşımda, medya tarafından çarpıtıldığını söyledi.

ABD, Fransa ve Birleşik Krallık Cumartesi günü havadan gerçekleştirildikleri füzeli saldırıdan sonra Trump, resmi Twitter hesabından, “Saldırı başarıyla gerçekleştirildi. Fransa ve Brileşik Krallık’a bilgelik ve güçlü askeri destekleri için teşekkür ederim. Daha iyi bir sonuç alamazdık. Görev tamamlandı!” diye teşekkür etmişti.

Trump\'ın paylaşımının ardından, Rusya ve Bolivya başta olmak üzere çeşitli ülkelerden tepkiler yükselirken, Birleşik Krallık Parlamento üyeleri de, saldırıya katılma kararını alan Başabakanı Theresa May\'e tepki göstermişti.

Trump bugün resmi Twitter hesabında yaptığı paylaşımda söz konusu, “Görev tamamlandı!” söyleminin “oldukça güzel bir askeri terim” olduğunu belirterek, medya tarafından çarpıtıldığını vurguladı. Trump yaptığı paylaşımda, “Suriye’ye gerçekleştirilen saldırı o kadar doğru bir şekilde gerçekleştirildi ki, ‘Yalan Haberciler’ söz konusu ‘Görev Tamamlandı’ söyleminden başka çarpıtacak bir şey bulamadı. Bu sözlerimi de çarpıtacaklar fakat bu söylemin oldukça güzel bir askeri terim olduğunu düşünüyorum. Daha çok kullanılmalı!” dedi. (Fotoğraflı)