Trump: Masum bir adamın serbest bırakılması için hiçbir şey ödemeyiz; Türkiye ile ilişkilerimizi azaltıyoruz

ABD Başkanı Donald Trump, gece yarısı Twitter üzerindne yaptığı açıklamada, Türkiye ile aralarında krize neden olan Rahip Andrew Brunson'a ilişkin olarak, "Masum bir adamın serbest bırakılması için hiçbir şey ödemeyeceğiz, Türkiye ile ilişkilerimizi azaltıyoruz" dedi.

'FETÖ' ve PKK adına suç işlediği iddiasıyla tutuklanan Rahip Andrew Brunson ile ilgili Washington yönetiminden bir yeni açıklama daha geldi. ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye saatiyle gece 2:30'da ABD saatiyle saat 20:30'da yine Twitter üzerinde Türkiye’ye mesajlar yolladı. Trump mesajında yine Rahip Andrew Brunson’ın tutuklu kalmasını eleştirirken bu kez Türkiye ile ilişkilerin azaltılacağını söyledi. ABD Başkanı Trump şu tweet’i attı:

“Türkiye uzun yıllar ABD’den yararlandı. Şimdi, ülkemizi büyük bir vatansever olarak temsil eden ve muhteşem biri olan rahipi tutuklu tutuyorlar. Masum bir adamın serbest bırakılması için hiçbir şey ödemeyeceğiz, Türkiye ile ilişkilerimizi azaltıyoruz.”

ABD Başkanı Donald Trump, daha önce de ABD'li rahip Andrew Brunson'un serbest bırakılmaması durumunda Türkiye'ye yaptırım uygulanacağını söylemişti. Ardından benzer bir paylaşım da Başkan Yardımcısı Mike Pence'ten gelmişti.

Dün de son olarak yine benzer bir mesaj ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, “Türkiye Papaz Brunson’ı serbest bırakmazsa daha fazla yaptırım uygulayacağız” şeklinde yenilemişti.

Vergi tehdidi

Trump bu konuda son tweet’ini geçen hafta cuma günü atmış dünya kamuoyundan da yoğun eleştiriler almıştı. Trump, 7 gün önce de Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın, Yeni Ekonomi Modeli Tanıtım Toplantısı sırasında şu tweet ile tepki toplamıştı:

“Türk lirası dolar karşısında hızla düşerken, Türkiye’yle çelik ve alüminyum ticaretinde gümrük vergilerinin iki katına çıkarılmasını az önce onayladım. Bundan böyle vergi alüminyumda yüzde 20, çelikte yüzde 50 olacak. Türkiye’ye ilişkilerimiz şu anda iyi durumda değil.”