Trump Manhattan saldırganına idam istedi

New York Manhattan'da kamyonetle bisiklet yoluna dalarak 8 kişiyi öldüren Sayfullo Saipov hâkim karşısına çıktı. New York Post gazetesi karnından vurularak yakalanan Saipov'un mahkemeye tekerlekli sandalyeyle geldiğini yazdı. Sanığın ayrıca ayaklarından zincirlendiği belirtildi. Yaklaşık 10 dakika süren duruşma sırasında Saipov'a avukat atandığı ve Rusça çevirmen aracılığıyla "evet, hayır" şeklinde sorulara yanıt verdiği kaydedildi.

Mahkeme belgelerine göre savcılık, 29 yaşındaki Özbek vatandaşını IŞİD'e maddi destek ve kaynak sağlamakla suçluyor. Saldırganın bu suçtan müebbet hapis cezası alması mümkün.

New York Güney Bölge Savcısı Joon H Kim, Saipov'un saldırıyı iki aylık süre zarfında planladığını ve pratik yapmak için daha önce bir araç kiraladığını söyledi.

Mahkeme belgelerine göre Saipov hastanedeki odasına IŞİD bayrağı asmak istedi ve polis sorgusunda yaptığından memnun olduğunu ifade etti. Saldırı için sokakların dolu olduğu Cadılar Bayramı'nı seçtiğini belirten Saipov, Brooklyn Köprüsü'ne kadar sürüp daha fazla yayaya çarpmak istediğini söyledi.

Trump: Yeşil Kart Çekilişi sona ermeli

ABD Başkanı Donald Trump Saipov'un Guantanomo Kampı'na göndermeyi düşündüğünü söyledi. Trump Twitter hesabından da "New York teröristi hastanedeki odasına IŞİD bayrağ asmak istediğini söylerken mutluydu. 8 insanı öldürdü, 12 kişiyi ağır yaraladı. İDAM CEZASI ALMALI!" diye yazdı.

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders saldırganın "düşman savaşçı" olarak tanımlanabileceğini ifade etti. Ancak Savcı Kim böyle bir yasal tanımlamanın henüz yapılmadığını ve bunun kendi yetki alanını aştığını kaydetti.

Trump Dışişleri Bakanlığı'nın Yeşil Kart Çekilişi olarak da bilinen Çeşitlilik Göçmen Vize Programı'nı da kaldırmak istediğini duyurdu. Programın sonlandırılması için ABD Kongresi'ne başvuracağını söyleyen Trump ABD'ye gelen yabancıların "aşırı derecede incelenmesi" talimatı verdiğini belirtti.

Yeşil Kart Çekilişi'ne ABD'ye göçün az olduğu ülkelerden belli kriterleri taşıyan adaylar başvurabiliyor. Adaylar arasından bilgisayar tarafından yapılan rastgele çekilişle seçilen kişiler vize hakkına sahip oluyor. Saipov'un Mart 2010'da bu yolla ABD'ye geldiği; Florida, Ohio ve New Jersey'de yaşadığı belirtiliyor.

New York Valisi Andrew Cuomo ise CNN'e verdiği demeçte Saipov'un "içeride radikalleştiğine" dikkat çekti.

Saldırganın cep telefonunda binlerce fotoğraf ve yaklaşık 90 video tespit edildi. Görüntülerde IŞİD üyelerinin, alıkoydukları esirleri üzerlerinden tankla geçerek, kafalarını keserek ya da kafalarına ateş ederek infaz ettiği görülüyor.

New York Polis Teşkilatı'nın terörle mücadele biriminin başındaki John Miller, Saipov'un IŞİD'in sosyal medya üzerinden yaydığı talimatlarını takip ederek terör saldırısı düzenlediğini ifade etti.

DPA/EC,ÖA

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