ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile sadece 'Maduro'nun barışçıl bir şekilde ayrılması için görüşebileceğini' açıkladı.

Trump, dün Axios adlı internet sitesinde verdiği röportajdaki "Maduro ile görüşmeyi değerlendirebilirim" sözlerinin ardından, Twitter hesabından açıklamalarda bulundu.

"Radikal solcu" olarak nitelediği Demokratların aksine kendisinin her zaman "sosyalizmin karşısında" ve "Venezuela halkının yanında" olduğunu belirten Trump, "Yönetimim her zaman bağımsızlık ve özgürlüğün yanında, baskıcı Maduro rejiminin karşısında yer almıştır" değerlendirmesinde bulundu.

Trump, "Maduro ile sadece bir şeyi konuşmak için görüşürüm: İktidardan barışçıl bir şekilde ayrılması" ifadesini kullandı.

Trump, "karşı değilim" demişti

Trump, dünkü Axios röportajında, eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ın desteğiyle Venezuela'da kendini geçici devlet başkanı ilan eden Juan Guaido'ya herhangi bir bağlılığının olmadığını dile getirerek, "Onunla da olur onsuz da ama Venezuela'da yaşananlara son derece karşıyım" ifadesini kullanmıştı.

Maduro ile muhtemel bir görüşmeye nasıl baktığının sorulması üzerine Trump, "Maduro görüşmeyi istiyor ve ben de görüşmelere karşı değilim. Çok az görüşme teklifini reddettim. Bunu değerlendirebilirim" demişti.