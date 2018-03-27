Trump, Macron'la görüştü; "Suriye konusunda Türkiye ile işbirliği geliştirilmeli" dedi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la telefonda görüşen ABD Başkanı Donald Trump'ın, Suriye konusunda Türkiye ile işbirliğinin geliştirilmesine değindiği kaydedildi.
Trump ve Macron arasında gerçekleşen telefon görüşmesine ilişkin olarak Beyaz Saray'dan açıklama yapıldı.
Açıklamada, Macron ve Trump'ın İngiltere'de eski Rus ajanı ve kızına Rusya tarafında yapıldığı belirtilen kimyasal saldırının ardından Batı'nın Moskova'ya gösterdiği sert tepkiye destek verdikleri belirtildi.
"İki lider de Rusya'nın İngiltere'nin Salisbury kentinde gerçekleştirdiği kimyasal saldırıya karşı Batı'nın sert tepkisine desteklerini ifade ettiler" denildi.
İki liderin Türkiye hakkında da fikir alışverişinde bulunduğuna yer verilen açıklamada, "Başkan Trump, Suriye'deki ortak stratejik zorluklara karşı Türkiye'yle işbirliğinin yoğunlaştırılması gerekliliğini vurguladı" ifadesine yer verildi.