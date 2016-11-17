Trump lobiciliği yasaklayacak

ABD'de Başkanlık görevine seçilen Donald Trump, kendi hükümetinde üst düzey görev yapacak kişilere beş yıllık lobi yasağı getirmeyi planlıyor. Trump'ın sözcüsü Sean Spicer, üst düzey hükümet yetkililerinin imzalayacakları bildiriyle, görev süresinin sona ermesinin ardından beş yıl boyunca lobicilik yapmama yükümlülüğü altına gireceğini belirtti. Lobi yasağının müstakbel hükümet yetkililerini bulma ve idari işlerde geçişi planlamakla görevli mevcut geçiş ekibini de kapsadığı kaydedildi. Ancak yasağın nasıl uygulanacağı belirsizliğini koruyor.

Diğer yandan Trump, yönetimi devralma sürecinde kaos yaşandığı, önemli görevlerle ilgili kavgaların patlak verdiği yönündeki iddiaları yalanladı. Müstakbel Başkan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 'Kabine ve diğer pekçok merci konusunda karar sürecinin son derece organize olduğunu' belirterek, "Finalistlerin kimler olduğunu bilen tek kişi benim!" ifadesini kullandı.

Amerikan televizyon kanalı CNN, Trump'ın geçiş ekibinde hükümetin oluşumu sürecinde çetin kavgalar yaşandığını iddia ederken, New York Times gazetesi süreci 'kaotik' olarak nitelendirmişti. NBC News televizyon kanalı da adını açıklamadığı kaynaklara dayandırdığı haberinde Trump'ın güvenlik danışmanı Mike Rogers'ın ani istifasına atıfla, ekip içinde 'Stalinvari temizlik' yapıldığını ileri sürmüştü.

New York Times'da yayımlanan haberde Trump'ın, ekibinin bir diğer önemli ismi, güvenlik ve dış politika danışmanı Matthew Freedman'ı da ekipten çıkardığı, iki danışmanın da New Jersey Valisi Chris Christie'ye yakın isimler olduğu belirtildi. Trump Christie'yi geçiş ekibi başkanlığından alarak, yardımcılıklardan birini vermişti.

Amerikan medyasında yer alan haberlere göre Trump'ın bu adımlarının arkasında damadı Jared Kushner bulunuyor. Christie 2004 yılında savcı olduğu dönemde, Kuschner'in emlakçı babasınının iki yıl hapis cezasına çarptırılmasında rol oynamıştı.

Trump'ın New York'taki rezidansında gerçekleşen geçiş ekibi görüşmelerine aralarında Trump'ın eski eşi Marla Maples, Teksas senatörü Ted Cruz ve müstakbel maliye bakanı gözüyle bakılan, Goldman Sachs yatırım bankasının eski başkanının da katıldığı belirtiliyor.

Trump, yabancı devlet başkanlarının, seçim zaferinin ardından kendisine ulaşmakta zorluk çektikleri yönünde New York Times'da yer alan haberi de yalanlayarak, aralarında Rusya, İngiltere, Çin, Suudi Arabistan ve Japonya'nın da bulunduğu pekçok yabancı liderle telefonda konuştuğunu belirtti.

© Deutsche Welle Türkçe

AFP,dpa/BK,BÖ