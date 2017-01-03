Trump: Kuzey Kore'nin uzun menzilli nükleer silahı olmayacak

20 Ocak'ta göreve başlayacak olan ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, Kuzey Kore'nin ABD'ye kadar ulaşabilecek uzun menzilli nükleer füze yapımına yakın olduğu iddialarını reddetti.

Uzun menzilli nükleer füze çalışmalarının son evresine girdiğini söyleyen Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un açıklamalarına paylaştığı bir Twitter mesajında atıf yapan Trump, "Öyle bir şey olmayacak!" dedi.

Trump'ın kısa Twitter mesajında tam olarak Kuzey Kore'nin iddialarını mı yalanladığı, yoksa Pyongyang'ın nükleer programını engellemek için adım atacağını mı ima ettiği anlaşılmadı.

Kuzey Kore konusunda Çin'e de yüklenen Trump, "Çin tek taraflı bir ticaret sayesinde ABD'den devasa boyutlarda para ve servet alıyor. Ama kore konusunda yardım etmiyor. Çok güzel!" dedi.

Kuzey Kore'yi 'Doğu'nun önemli bir askeri gücü' olarak tanımlayan Kim, "Artık ülkemize en güçlü düşman bile dokunamaz" demişti.

Kuzey Kore 2016 yılı içinde iki nükleer silah testi gerçekleştirdi ve ülkenin nükleer programında ciddi ilerleme kaydedilmiş olabileceği yönünde yorumlar yapıldı.

Ancak ülke şu ana kadar nükleer başlık taşıyabilecek kapasitede uzun menzilli bir füze testi gerçekleştirmiş değil.

Nükleer silah uzmanları, Kuzey Kore'nin beş yıl içerisinde bu kapasiteye ulaşabileceği konusunda uyarıyor.

Birleşmiş Milletler'de kabul edilen metinlerde, Kuzey Kore'ye nükleer programını sonlandırma çağrıları yapılıyor.

Trump'ın Twitter mesajında 'ama' ya da 'eğer' yok. Sadece "Öyle bir şey olmayacak" diyor.

Trump, Kuzey Kore'nin nükleer program konusunda başarısız olacağına ya da ülkedeki iktidarın çökeceğine inanıyor olabilir.

Kuzey Kore liderini nükleer programı bırakma konusunda ikna edebileceğini düşünüyor olma ihtimali de var.

Seçimden önce beraber bir hamburger yiyip bu konuları konuşabileceklerini söylemişti.

Ya da aklında askeri bir hamle var. Eğer öyleyse pek çok uzmana göre seçenekler sınırlı.

BBC'ye konuşan bir uzman, sığınak delici bombaların veya özel kuvvetler tarafından gerçekleştirilecek bir operasyonun nükleer programı çökertme garantisinin olmadığını söylüyor.

En olası seçenek, Kuzey Kore bilgisayar sisteminin gönderilecek virüsler aracılığıyla çökertilmesi olarak görülüyor. Ya da program için hayati öneme sahip kilit bilim adamlarının suikastla öldürülmesi.

Eylül ayında BBC'ye konuşan Stanford Üniversitesi profesörü Siegfried Hecker, Kuzey Kore'nin uzun menzilli nükleer füzeleri operasyonel hale getirebilmesinin en az 5 ila 10 yıl alacağını öngörmüştü.