Trump: Kuzey Kore zirvesi hala mümkün

ABD Başkanı Donald Trump, daha önce Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile 12 Haziran'da yapılması planlanan görüşmeyi iptal etmesine karşın, zirvenin hala gerçekleşebileceğini söyledi.

Trump gazetecilere yaptığı açıklamada "Neler olacağını göreceğiz. 12'sinde bile olabilir. Kendileriyle görüşüyoruz. Zirveyi yapmayı çok istiyorlar. Biz de istiyoruz" dedi.

Trump dün, Kuzey Kore'nin gösterdiği "açık düşmanlığı" gerekçe gösterip Kim Jong-un ile görüşmeyi iptal etmişti.

Kuzey Kore ise daha sonra "ne zaman ve ne şekide olursa olsun" görüşmeye hazır olduklarını söyledi.

Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Yardımcısı Kim Kye-gwan Trump'in iptal kararının "çok üzücü" olduğunu da ekledi.

ABD Savunma Bakanı James Matttis de diplomatlar gerekli altyapıyı hazırlayabildikleri takdirde, görüşmenin hala yapılabileceğini belirtti.

Mattis "Kuzey Kore zirvesi konusunda olası iyi haberimiz var. Diplomatlarımız başarabilirse zirve yeniden gündeme gelecek" dedi.

Singapur'da yapılması planlanan görüşme, görevdeki bir ABD Başkanı'nın bir Kuzey Kore lideriyle yapacağı ilk tarihi görüşme olacaktı.

Görüşmenin gündemine dair detaylar belirsizdi, Ancak Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması ve bölgedeki gerilimin azaltılması üzerine odaklanılması bekleniyordu.