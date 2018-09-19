Trump: Kuzey Kore nükleer denetime izin verdi, çok heyecan verici (2)

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İstanbul, 19 Eylül (DHA) - ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un\'un \"nükleer denetime izin\" vermesini ve ve füze fırlatma rampasının kalıcı olarak sökülmesini kabul etmesini \"çok heyecan verici\" diye nitelendirdi.

Trump, Kore Yarımadası\'nda, Güney Kore Cumhurbaşkanı Moon Jae-in ve Kuzey Kore lideri Kim Jong Un\'un tarihi zirvesine ilişkin Twitter mesajında şöyle dedi:

\"(Kuzey Kore lideri) Kim Jong Un nihai müzakerelere bağlı olarak nükleer denetime izin vermeyi ve bir nükleer deneme sahası ile (füze) fırlatma rampasının uluslararası uzmanlar önünde kalıcı olarak sökülmesini kabul etti. Bu süre içide füze fırlatılması da, nükleer deneme de yapılmayacak.\"

Kore Savaşında ölen bazı Amerikan askerlerinin cenazelerinin iadesi konusunda da Trump, \"Kahamanlarımızın cenazelerinin ülkeye gönderilmesi devam ediyor. Ayrıca Kuzey ve Güney Kore 2032 Olimpiyatlarına ortaklaşa ev sahipliği yapmak için başvuracaklar. Çok heyecan verici\" dedi.

Moon, Kore Yarımadası\'ndaki tarihi zirvenin ikinci gününde yaptığı açıklamada, Kim Jong Un\'un uluslararası uzmanların da gözetiminde, nükleer silahlandırmaya yönelik spesifik bir adım olarak nitelendirdiği, bir füze motoru test istasyonunu ve füze fırlatma rampasını sökerek, kalıcı olarak ortadan kaldırmayı kabul ettiğini söyledi.

Güney Kore lideri, Kuzey Kore’nin ABD’nin gerekli karşılıkları vermesi halinde, ana Nyongbyon nükleer kompleksini kalıcı olarak sökmenin de arasından bulunduğu daha ileri adımlar atmak istediğini de ekledi.

Moon ve Kim, Pyongyang’daki zirve görüşmelerinin ikinci gününün sonunda bir de ortak bildiri imzaladı. İki lider, iki ülke sınırında yer alan bir köyde mayınların kaldırılması kararı aldı. Kim, yakın gelecekte Güney Kore’yi ziyaret edeceğini açıkladı.

Üçüncü kez bir araya gelen liderler, üç gün sürecek zirvede Kuzey Kore’nin Washington’la yürütülen görüşmeleri sürdürmesinin yanı sıra iki ülke arasında ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi ve Kore Yarım Adası’nda barış sağlanması için görüşmeler yapıyor. (Fotoğraflı)