Trump: Kuzey Kore lideriyle zirve yapılacak

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong un ile daha önce iptal etttiği tarihi zirvenin yapılacağını duyurdu.

Trump, 12 Haziran'da Singapur'da yapılacak zirvenin gerçekleşeceğini, Kuzey Koreli temsilci Kim Jong-chol'un, Kim Jong un'un yolladığı mektubu Beyaz Saray'da kendisine vermesinin ardından açıkladı.

Trump ayrıca, Kuzey Kore'nin "nükleer silahlardan arınmak" istediğini söyledi, ancak Kuzey Kore bu bilgiyi doğrulamadı.

Trump "mektubun çok ilginç olduğunu ve bir noktada paylaşmanın uygun olacağını" belirtti.

Donald Trump, insan hakları konularının görüşmede ele alınmadığını da aktardı.

ABD Başkanı geçen hafta zirveyi iptal etmiş, ancak daha sonra taraflar ilerleme sağlama konusunda uzlaşmışlardı.

Trump ve Kim Jong un arasındaki tarihi zirve, görevdeki bir ABD Başkanı ve bir Kuzey Kore lideri arasında yapılacak ilk görüşme olacak.