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BBC Türkçe

Trump: Kuzey Kore ile konuşarak anlaşamayız

ABD Başkanı Donald Trump, en son Japonya üzerinden bir balistik füze fırlatan Kuzey Kore ile konuşarak bir sonuca ulaşılamayacağını savundu. ABD Savunma Bakanı James Mattis ise Trump ile aynı fikirde değil.

29 Nisan 2018 20:30

ABD Başkanı Donald Trump, en son Japonya üzerinden bir balistik füze fırlatan Kuzey Kore ile konuşarak bir sonuca ulaşılamayacağını savundu.

Trump Twitter'dan "ABD, 25 yıldır Kuzey Kore'yle konuşup, bu ülkeye haraç ödüyor. Konuşmak çözüm değil!" yazdı.

Kuzey Kore, Salı sabahı erken saatlerde Japonya üzerinden orta menzilli Hwasong-12 balistik füzesi fırlatmıştı. Pyongyang, füze hamlesinin "Kore Halk Ordusu'nun Pasifik'teki askeri operasyonlarının ilk adımı" olduğunu açıkladı.

ABD Savunma Bakanı James Mattis ise, Kuzey Kore'nin son hamlesinin ardından Trump ile aynı fikirde değil. Mattis diplomasiye hâlâ yer olduğunu savunuyor.

Güney Koreli mevkidaşı Song Young-moo ile Pentagon'da görüşen Mattis "Hiçbir zaman diplomatik çözümden yoksun değiliz" dedi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ile telefonda Kuzey Kore'nin son hamlesini görüştü. Lavrov bu ülkeye yönelik yaptırımların artırılmasının ters etki yaratacağını savundu.

Lavrov, son aylarda bölgede artan gerginliğin tek çözümünün diplomasi olduğunu da söyledi.

Rusya, ABD'nin bölgedeki askeri etkinliğinin, tansiyonun yükselmesinde rolü olduğunu belirtmişti.

ortak askeri tatbikatına verilmiş bir karşılık olduğunu açıklamıştı.

Pyongyang yakınındaki Sunan'dan atıldığı tahmin edilen füze, yaklaşık 2 bin 700 km yol kat ederek, Japonya'nın kuzeyindeki Hokkaido kentinin üzerinden geçmiş ve Erimo Burnu'nun yaklaşık 1180 km açığında denize düşmüştü.

Pyongyang'ın tepki gösterdiği ABD- Güney Kore ortak askeri tatbikatı 21 Ağustos'ta başladı.

Güney Kore'de yapılan ve 10 gün sürecek olan Ulchi-Freedom Guardian tatbikatına 17 bin 500 ABD ve 50 bin Güney Kore askeri katılıyor.

Kuzey Kore'nin son füze denemesi üzerine acil toplanan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, bu hamleyi kınadı.

Bildiride Pyongyang' tüm füze denemelerini durdurma çağrısı yapılırken, yeni yaptırımlara yer verilmedi.

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