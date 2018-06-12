Trump: Kuzey Kore ekonomisinin ciddi bir potansiyeli var

Hilal Sarı / İstanbul, 12 Haziran (DHA) - ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore ekonomisinin \"ciddi bir potansiyeli\" olduğunu söyledi.

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ile görüşmesinin ardından bir basın toplantısı düzenleyen Trump, \"Kuzey Kore ekonomik model olarak açılacak mı?\" sorusunu yanıtlarken, Kim Jong Un’a Kuzey Kore’nin gelecekte olabileceği bir ekonomiye ilişkin video gösterdiğini ve Kuzey Kore ekonomisinin özellikle de gayri menkul ve turizm sektörünün ciddi potansiyeli olduğunu söyledi.

Nasıl bir ekonomik model uygulayacaklarına Kuzey Kore’nin kendisinin karar vereceğini uygulayan Trump şu değerlendirmeleri yaptı:

\"Belki devasa bir ekonomi istemiyor olabilirsin, çılgın büyüklükte bir ekonomi, dedim Kim Jong Un’a.

\"Kuzey Kore’nin harika kumsalları var örneğin. Dünyanın en iyi otellerini de yapabilirsin. Emlak sektörünün potansiyelini düşünün dedim.

\"Belki daha küçük bir versiyonunu istiyor olabilirsin, dedim. Kim Jong Un o videoya baktı ve bence gerçekten hoşlarına gitti.

\"Yaptırımların insan hakları konusunda belirli bir ilerleme olmadan kalkmasını öngörmüyorum. Ama geriye doğru gidemeyiz fakat ilerleme olduğunda gelinecek nokta o.

\"Bence Güney Kore ve Japonya’da Kuzey Kore’ye yardım edecek; ABD’de yardım edecek. Güney Kore ve Japonya hemen yanlarında ve bence çok comer ve harika bir iş yapıyor olacaklar.

\"Nükleer silahsızlanma olabildiğince hızlı olacak – mekanik ve bilimsel olarak. 15 yıllık süreçler var diye okudum ama bence bunlar yanlış.

\"Ama bu süreç ne zaman başlayacağını bilmesem de çok hızlı başlayacağını söyleyebilirim.

\"Rusya müzakereler sürerken yaptırımların kaldırılması gerektiğini söyledi. Bence Çin, Devlet Başkanı Xi Jinping ile de iyi bir ilişkim var – ki son iki aydır çok sert müzakereler yaşasak da, çünkü ciddi bir tiacret açığımız var Çin’e karşı. Birşeyler yapmak zorundayız.

\"Ne kadar nükleer silah üretmiş, bunları teslim edecek mi? İran anlaşmasındakiyle karşılaştırılacak olursa ne söyleyebiliriz? Bence Kim Jong Un konuyu çok iyi anlıyor.

\"Zamanlama hızlı olacak. Yakında göreceksiniz. Ki füze test alanı yok ediliyor bile gördünüz. Bence hızlı bir süreç olacak.

\"Belki hepsi laf kalabalığıdır. Ama aldığımız istihbarat çok ciddi bir nükleer güçleri olduğunu gösteriyor.

\"Bir sonraki zirvenin nerede olacağına karar vermedik. Bundan sonra da toplantılar yapmamız gerekecek.

\"O kadar çok konu vardı ki, bazıları için ‘Onu da sonraki görüşmede görüşelim’ demek zorunda kaldık.\"

\"Uzun süredir bir dinlenedim. Sizi bilmem ama ben ABD\'ye dönüyorum. Dünya tarihi için harika bir toplantı oldu.

\"Bu kadar gazeteci bir araya geldiniz, tarihe tanıklık ettiniz, teşekkürler. Açıkçası huzursuzum da bu kadar gazeteci olmasından. Ama hepinize teşekkürler.\"

Görüntü dökümü:

- Trump\'ın Twitter\'dan paylaştığı zirveye ilişkin genel görüntüler