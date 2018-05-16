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Ekonomi

Trump: Kuzey-Güney Kore zirvesi ne olacak göreceğiz

Hilal Sarı / İstanbul, 16 Mayıs (DHA) - Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong Un’un 12 Haziran’da gerçekleşmesi planlanan Güney Kore – Kuzey Kore zirvesinin iptal edilebileceğine işaret etmesinin ardından ABD Başkanı Donald Trump “Ne olacağını göreceğiz” ded

16 Mayıs 2018 23:07

Hilal Sarı / İstanbul, 16 Mayıs (DHA) - Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong Un’un 12 Haziran’da gerçekleşmesi planlanan Güney Kore – Kuzey Kore zirvesinin iptal edilebileceğine işaret etmesinin ardından ABD Başkanı Donald Trump “Ne olacağını göreceğiz” dedi.

Beyaz Saray’da gazetecilere konuşan Trump, Kore Devlet Başkanı Kim Jong Un’un geri çekilmeye ilişkin uyarısının blöf olup olmadığına ilişkin soruyu “Ne olacak göreceğiz” diye yanıtladı.

Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada Pyongyang’ın ABD nükleer silahsızlanma konusunda ısrar ettiği takdirde yeniden gözden geçirilebileceğini söylemişti.

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