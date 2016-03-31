Trump: Kürtaj olan kadınlar cezalandırılsın



MSNBC Televizyonu'na bir demeç veren Trump, kürtaja karşı olduğunu, yasağa rağmen kürtaj olan kadınların da cezalandırılması gerektiğini söyledi. Kürtaj hakkını savunan sivil toplum örgütleri Trump'ın sözlerine tepki gösterdiler.

ABD siyasetinin tartışmalı konusu

Kürtaj, ABD Yüksek Mahkemesi'nin kararıyla 1973 yılından bu yana yasal. Ancak konu Amerikan siyasetinin önde gelen tartışmalı konuları arasında yer almaya devam ediyor. Muhafazakâr politikacılar konuyu ısrarla gündemde tutuyor. Trump bir süredir kendisini kamuoyuna keskin kürtaj karşıtı olarak sunuyor.

Tepkiler üzerine Trump bir düzeltme yayınladı. Kürtajın mahkemeler tarafından yasaklanmasını talep eden Trump, "Kadın değil kürtajı yapan doktor cezalandırılmalı. Kadın böyle bir durumda karnında taşıdığı hayat gibi kurban durumunda" dedi.

Trump'a tepkiler

Demokrat Parti'nin başkan aday adayı Hillary Clinton, "Daha kötüsü olamaz derken böyle bir açıklama geliyor. Korkunç ve çok şey anlatıyor" ifadesini kullandı.

Kendisi de bir kürtaj karşıtı olan, Cumhuriyetçi Parti'nin bir başka aday adayı Ted Cruz, "Kadınları cezalandırmayı değil, onurlarını ve inanılmaz dünyaya hayat getirme armağanını korumayı tartışmalıyız" dedi.

Kürtaj karşıtları da Trump'a kızdı

Her yıl kürtaj hakkına karşı gösteriler düzenleyen "Hayat için Yürüyüş" (March for Life) isimli sivil toplum örgütü de Trump'a tepki gösterdi. Örgütün başkanı Jeanne Mancini, "Hayatın korunmasını savunmak anne ve çocuk için en iyisini istemektir. Kadınların cezalandırılması sözkonusu olamaz" dedi.

Önlenemeyen yükselişi devam ediyor

Başkan adaylığı yarışında daha önce kendisine şans tanınmayan Trump, ön seçimlerde ard arda elde ettiği zaferlerle adaylık ihtimalini güçlendirdi. Trump, rakipleri Ted Cruz ve John Kasich'in açık farkla önünde gidiyor.