Trump: Kürtaj konusunu Yüksek Mahkeme'de yeniden değerlendirmek mümkün

ABD Başkanı Donald Trump, Yüksek Mahkeme üyeliği aday gösterdiği yeni yargıç Amy Coney Barret ile birlikte, ABD'de 1973'te kürtajı yasallaştıran kararın yeniden değerlendirilmesinin "kesinlikle mümkün" olduğunu söyledi.

BBC’nin aktardığı habere göre, ABD Başkanı Donald Trump, Yüksek Mahkeme için aday gösterdiği Amy Coney Barrett ile henüz kürtaj konusunu konuşmadıklarını söyledi ve şöyle devam etti: “Barrett fikirlerinde kesinlikle muhafazakâr”

Trump, geçen hafta hayatını kaybeden kadın erkek eşitliği savunucusu liberal yargıç Ruth Bader Ginsurg’un yerine önerdiği yüksek yargıç Barrett hakkında, “Anayasayı yazıldığı gibi yorumlayacak birini arıyorum. Bu konuda çok güçlü bir isim" dedi.

Barrett'ın Yüksek Mahkeme üyeliği Senato onayı alırsa, 9 Yüksek Mahkeme yargıcından 6'sı muhafazakârlardan oluşacak ve ideolojik dengesi yıllar boyunca değişecek.

Demokratlar ve kadın hakları savuncuları, muhafazakâr yargıç Barrett'ın atanmasının, "Roe v Wade" kararı olarak bilinen 1973 tarihli, kürtajı yasallaştıran kararı geri çevirebileceğinden korkuyor.