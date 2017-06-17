Trump Küba ile anlaşmaları askıya alıyor

ABD Başkanı Donald Trump, Barack Obama döneminde Küba'yla yapılan anlaşmaları "feshedeceğini" söyledi. Bir önceki Amerikan yönetiminin Küba ile diplomatik yakınlaşma girişimleri "Küba ile yapılan tamamıyla tek taraflı anlaşma" olarak niteleyen Trump, Karayip ülkesine bir dizi yaptırımlar uygulayacaklarının sinyalini verdi.

Buna göre Obama döneminde kaldırılan bir takım seyahat engelleri ve ekonomik kısıtlamalar tekrar yürürlüğe konacak. ABD'nin bir önceki dönemde Küba'ya çok fazla taviz verdiğinin altını çizen Başkan, mevcut anlaşmanın "yanlış yönlendirilmiş" olduğunu ve "o günlerin artık bittiğini" söyledi.

Trump, Miami'de Kübalı-Amerikalılardan oluşan bir gruba hitaben yaptığı konuşmada "Amerika Küba halkına zulmedenleri bugün itibarıyla reddetti" şeklinde konuştu.

Küba'dan ek bir takım taleplerde bulunan Trump, siyasi mahkûmların serbest bırakılmasını, serbest ve adil seçimlerin düzenlenmesini ve ifade özgürlüğünün sağlanmasını istedi.

İnsan hakları ihlallerine de değinen ABD Başkanı, "yönetimim bunlardan saklanmayacak, müsamaha göstermeyecek ve asla görmezden gelmeyecek" dedi.

Tamamen rafa kalkmıyor

Ancak ABD Başkanı'nın açıklamaları ABD Küba yakınlaşmasının tamamen sona erdiği anlamına gelmiyor. Şimdilik sadece seyahat ve ekonomik işbirliği alanlarıyla sınırlı kalan iptallerin hedefinin ABD'den Küba'ya para akışını engellemek olduğu tahmin ediliyor.

Her iki ülkenin büyükelçilikleri açık kalacak ve ABD anakarasından yaklaşık 150km ötedeki Karayip adasına düzenlenen tarifeli uçak ve gemi seferleri devam edecek.

"Islak ayak, kuru ayak politikası" olarak bilinen ve Kübalı göçmenlerin ABD'ye ulaşması halinde burada oturum izni almalarına olanak veren istisnai durumda ise bir değişiklik olmayacak. ABD'nin uzun süreden beri uyguladığı bu politika Obama döneminde kaldırılmış ve Kübalı göçmenlere yapılan özel muamele sonlandırılmıştı. Trump, Obama'nın sonlandırdığı bu politikayı devam ettirmeyi planlıyor.

ABD Başkanı bu önlemleri "özgür bir Küba" yaratmak için mevcut Castro yönetimine bir baskı unsuru olarak sundu.

Şimdi ne olacak?

Basın mensuplarına konuşan ABD'li bir yetkili "Biz bu ilişkinin Küba halkını ekonomik bağlarla cesaretlendirecek bir ilişki olmasını istiyoruz. Bu süreç başlamış durumda ve cini şişeye yüzde 100 geri sokamazsınız" dedi.

Küba ordusuna yapılan ödemelerin hedef alınmasının ise turizm üzerinde büyük bir etkisinin olması bekleniyor. Çünkü Küba ordusu ülkedeki ekonomik faaliyetlerde oldukça önemli bir konumda.

Kübalı-Amerikalı Senatör Marco Rubio bu tip önlemlerin hedefinin Amerikalı ziyaretçileri Kübalı bireysel girişimcilerin hizmetlerine yönlendirmek olduğunu söyledi. Bu sayede rejimin karşısında daha özgür işyeri sahiplerinin ortaya çıkabileceğini kaydetti.

Rubio, "Baskıcı Castro rejiminin ordusu ve iştiraklerinden ziyade, baskıya uğrayan Kübalıların ABD'nin açılımından yararlanması gerektiği görüşündeyiz" dedi. Senatör, "Geçtiğimiz onlarca yıldan sonra ilk kez Küba halkı orduya karşı ekonomik bir avantaj elde edecek" diye ekledi.

Obama yönetimi yıllardır süren izolasyonun Küba rejimi üzerinde arzu edilen etkiyi yaratmadığını savunmuş ve iki devlet arasında ekonomik ve diplomatik açılım yapmak üzere girişimde bulunmuştu.

Obama yönetiminde Küba politikasında büyük etkisi olan Ulusal Güvenlik eski Danışman Yardımcısı Ben Rhodes, Trump'ı "geriye dönmekle" ve "trajik bir başarısızlığa uğrayan Soğuk Savaş kafa yapısıyla" suçladı.

Obama döneminde Küba yakınlaşması ile atılan adımlarda iki ülke 2015 yılında karşılıklı olarak büyükelçiliklerini açmış, eski Başkan aynı zamanda 1928'den beri ülkeyi ziyaret eden ilk ABD Başkanı olmuştu.

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dpa/AP/Reuters,ÇÖ/EC