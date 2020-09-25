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Dünya

"Trump, Ku Klux Klan ve Antifa'yı terör örgütü olarak tanıyacak"

25 Eylül 2020 23:11

ABD Başkanı Donald Trump'ın siyah topluma yönelik açıklayacağı yeni planı kapsamında, beyazların üstünlüğünü savunan ırkçı grup Ku Klux Klan ve ülkedeki sokak eylemlerinde yaşanan şiddetin sorumlusu olarak görülen Antifa'yı 'terör örgütü' olarak tanıyacağı bildirildi.

Fox News, Trump yönetiminin, siyah Amerikalılara yönelik yeni politikalarının belirlendiği plana ulaşarak, kamuoyuyla paylaştı. 

Söz konusu plana göre, siyahların ihtiyaç duyduğu sermayeye ulaşmaları 500 milyar dolara kadar artırılırken, plan kapsamında siyahların yönetiminde 500 bin yeni iş yeri açılması ve 3 milyon istihdam oluşturulması öngörülüyor.

Ayrıca planda, beyazların üstünlüğünü savunan ırkçı grup Ku Klux Klan ve ülkedeki sokak eylemlerinde yaşanan şiddetin sorumlusu olarak görülen Antifa'nın "terör örgütü" olarak tanınacağı belirtilirken, siyahlara yönelik 'linçlerin" de "nefret suçu" kapsamında değerlendirileceği vurgulandı. 

Trump'ın, söz konusu planı gün içinde Georgia'da siyah toplum ile bir araya geleceği etkinlikte resmi olarak duyurması bekleniyor.

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