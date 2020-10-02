Trump koronavirüse yakalandığını duyurdu, piyasalar satışa geçti

ABD borsa vadeli kontratları Başkan Donald Trump ve eşi Melania Trump'ın koronavirüse yakalanmasının ardından sert düştü. Piyasalarda hareketlilik gözlemleniyor.

Önce Trump'ın yakın bir danışmanı koronavirüse yakalandığı için kendini karantinaya aldığı açıklamasıyla gerileyen ABD endeks vadeli kontratlarındaki kayıplar Trump'ın koronavirüse yakalandığını açıklamasıyla yüzde 1.2'ye ulaştı.

Trump, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Derhal karantina ve tedavi sürecine başlayacağız" dedi.

Yatırımcılar çekişmeli geçmesi beklenen Kasım ayındaki ABD başkanlık seçimlerine yaklaşırken Trump'ın test sonucunun pozitif çıkmasının yeni bir volatilite dalgası yaratabileceği düşünüyorlar.

Riskli para birimlerinden kaçış

Dolar da Trump’ın koronavirüse yakalandığı haberi ve ABD'nin yeni bir koronavirüs yardım paketi açıklayacağına yönelik şüphelerin artmasıyla yatırımcıların riskli para birimlerinden çıkmasıyla tırmanışa geçti.

Dolar endeksi yüzde 0.2 yükselse de haftayı bir aydan uzun sürenin en düşük seviyesinde kapatmaya hazırlanıyor. Dolar geçen hafta Cuma gününe kıyasla yüzde 0.7 gerilemiş durumda.

Petrol fiyatlarında gerileme

Petrol fiyatlarındaki gerileme Trump'ın koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıklamasının ardından yüzde 2'ye ulaştı. Brent ham petrolünün en yakın vadeli varil fiyatı yüzde 1.9 değer kaybederek 40.53 dolara geriledi.

ABD hafif ham petrolü yüzde 2 değer kaybederek 37.93 dolardan alıcı buldu. ABD petrolü bu haftayı yüzde 5'ten fazla bir kayıpla tamamlamaya hazırlanıyor.

Altın son iki ayın zirvesinde

Altın fiyatları ABD'de koronavirüs yardım paketine yönelik şüphelerin artmasıyla yükselen dolar nedeniyle gerilese de haftalık kazancı son iki ayın en yüksek seviyesinde. Altının spot piyasadaki ons fiyatı dün yüzde 1 yükselip 1,911.66 ile yaklaşık on günün en yüksek seviyesini gördükten sonra bugün yüzde 0.7 değer kaybederek 1,892.06 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Altın kayıplara rağmen bu hafta yüzde 1.8 değer kazanmış durumda. ABD altın vadeli işlemleri yüzde 1 gerileyerek 1,898 dolara düştü.