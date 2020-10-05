Trump, Koronavirüs tedavisi gördüğü hastanenin önünde arabayla tur atıp, halkı selamladı

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ABD Başkanı Donald Trump, yeni tip Koronavirüs tedavisi gördüğü Walter Reed Sağlık Merkezi'nden bir araba ile dışarı çıkarıldı ve kompleksin önünde bekleyen insanları selamladı. Başkan daha sonra tedavi gördüğü sağlık merkezine geri döndü.

Trump'la arabanın içinde N-95 maske ve göz koruması takan iki gizli servis ajanı olduğu görüldü. Kısa araba yolculuğu boyunca Trump'ın da maske taktığı görüldü.

ABD lideri arabanın arka koltuğundan hastanenin önünde bekleyen destekçilerini selamladı. Trump'ın hastaneye kaldırılmasından bu yana destekçileri kapının önünde pankartlarla başkanı bekliyorlardı.

Trump'ın tedavi gördüğü Walter Reed'de doktorluk yapan George Washington Üniversitesi öğretim üyesi James Phillips, araba yolculuğunu "delilik" olarak nitelendirdi. Reed, "Bu gereksiz Başkanlık turunda arabanın içinde olan herkesin şimdi 14 günlüğüne karantinaya girmesi gerekiyor. Hastalanabilirler. Ölebilirler" dedi. Doktor, Twitter paylaşımlarının devamında, "Trump'ın emriyle bu siyasi tiyatro için hayatlarını riske attılar. Bu delilik" yazdı.

Başkanlık SUV'sinin kimyasal saldırılara karşı özel olarak mühürlendiğini söyleyen Reed, bu durumun içeride enfeksiyon riskini artırdığını bildirdi.

The Washington Post'a konuşan bir kaynak, bir gizli servis üyesinin "Trump'ın umrumdan olmadıklarını söylediğini" aktarmıştı.