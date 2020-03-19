Trump, Koronavirüs konusunda Çin'i suçladı; "Umarım Çin'in ülkede yeni vaka olmadığı haberleri doğrudur ama kim bilir?" dedi

ABD Başkanı Donald Trump, "Bu bir tıbbi savaş, bu savaşı kazanacağız" dediği yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin Çin hükümetini suçlarken, "Umarım Çin'in ülkede yeni vaka olmadığı haberleri doğrudur ama kim bilir?" ifadesini kullandı.

Beyaz Saray'da Koronavirüs Görev Gücü üyeleri basın toplantısı düzenleyen Trump, Çin hükümetini virüsle ilgili dünyayı daha erken uyarmamakla suçladı. Trump, Koronavirüs'e karşı hazırlıklı olduklarını belirtirken, "Çin'in bu yaptıklarından dolayı dünya büyük bedel ödüyor" dedi.

"Bu bir tıbbi savaş; bu savaşı kazanacağız"

Trump'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"ABD Gıda ve İlaç Dairesi'nin (FDA) önündeki bürokratik engelleri kaldırıyoruz. FDA’ya Koronavirüs'e karşı çözümleri hızlandırmak için geçerliliğini yitirmiş kuralları, bürokratik engelleri kaldırması talimatı verdim.

Uygulamaya konabilecek bazı tedaviler mevcut. Hidroksiklorokini Koronavirüs'le mücadelede neredeyse hemen kullanıma sunabiliriz. Gilead şirketinin Remdesivir ilacı virüsün tedavisinde çok iyi sonuçlar veriyor. Bu bir tıbbi savaş. Bu savaşı kazanacağız.

Yerel ve eyalet yönetimleriyle ihtiyaçlarının karşılanması için sürekli temas halindeyiz.

"Diğer ülkeler benim yaptıklarımı yapıyor"

Koronavirüs'e karşı hazırdık. Herkesten önce Çin'den seyahatlere kısıtlama getirdim. Şimdi diğer ülkeler benim yaptıklarımı yapıyor.

Çin virüsle ilgili bilgiyi daha erken paylaşsaydı çok daha iyi olurdu. Bu yaptıklarından dolayı dünya büyük bedel ödüyor. Umarım Çin'in ülkede yeni vaka olmadığı haberleri doğrudur ama kim bilir?

"Daha fazla bütçeye ihtiyacımız olabilir"

Koronavirüs'le mücadelede Kongre'den daha fazla bütçeye ihtiyacımız olabilir, virüsün ne kadar yayılacağına bağlı.

Hastane hizmetlerini yerine getirmede kullanmak için askeri gemilere ilaveten tur gemilerinden de yardım alabiliriz."