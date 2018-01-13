'Trump, konuşmaması için porno yıldızına 130 bin dolar ödedi'

ABD Başkanı Donald Trump’ın, 2016’daki başkanlık seçimleri öncesinde, hakkındaki cinsel iddiaları dile getirmemesi için porno film oyuncusu Stormy Daniels’a 130 bin dolar ödediği iddia edildi. Trump’ın avukatı iddiaları reddetti.

Sputnik Türkiye’nin Wall Street Journal gazetesinden aktardığı haberde, Trump’ın uzun yıllar avukatlığını yapan Michale Cohen’in, 2016 yılının ekim ayında Daniels’in avukatı ile bir araya gelerek 130.000 dolarlık ödeme konusunda anlaştıkları öne sürüldü.

Asıl adı Stephnie Clifford olan Stormy Dainels, 2006 yazında Lake Tahoe’de yapılan bir golf turnuvasından sonra bir araya geldiklerini iddia etti. Trump’ın seçimleri kazandığının anlaşıldığı Ekim 2016 döneminde avukatı aracılığıyla porno oyuncusuna konuşmaması için ödeme yaptığı iddia ediliyor.

Gazeteye konuşan Trump’ın avukatı Cohen söz konusu iddiaları yalanlarken, Stormy Daniels tarafından bir açıklama yapılmadığı bildirildi. Bir başka porno yıldızı Jessica Drake, Donald Trump’ın kendisini rızası dışında öptüğünü ileri sürmüştü.