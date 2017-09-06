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Dünya

Trump: Kongrenin DACA'yı yasallaştırması için 6 ayı var, çalışmaları dört gözle bekliyorum

Trump, Obama'nın göçmen çocukları ülkede kalmasını sağlayan DACA programını iptal etti

06 Eylül 2017 17:28

ABD Başkanı Donald Trump, ülkeye çocuk yaşta gelen sığınmacılara yasal statü sağlayan DACA programının iptal edilmesi ile başlayan krizle ilgili, gece geç saatlerde Twitter üzerinden açıklama yaptı. Trump, "Kongrenin DACA'yı yasallaştırması için 6 ay var. Yapamazlarsa, bu meseleyi tekrar görüşeceğim. Göç reformunu ülkemizin çok çalışkan vatandaşlarına birinci derecede sunmak için Kongre'de Demokratlar ve Cumhuriyetçiler ile çalışmayı dört gözle bekliyorum" dedi.

Trump, Eski Başkan Barack Obama’nın göçmen çocukların ülkede kalmasını sağlayan DACA programının iptal edildiğinin açıklanmasının ardından Washington ve New York başta olmak üzere ülke genelinde protesto gösterileri düzenlendi.

 

Protestocular ellerinde “Defol git, ırkçı Trump, aileler arkasındaki sınırı kaldır, birlikte yaşamaya alışmalısın” gibi dövizler taşıdı. Pennsylvania Caddesi üzerinden yürüyüşe başlayan halk Beyaz Saray'ın önüne gelerek “Trump istifa” sloganı attı. Polisin, değişik eyaletlerde yapılan protesto gösterilerinde 42 kişiyi gözaltına aldığı belirtildi. Trump'a karşı protesto gösterilerinin geç saatlere kadar devam ettiği belirtildi.

Trump, Eski Başkan Barack Obama döneminde 2012 yılında yürürlüğe giren çocuk göçmenlerin ülkede kalmasını sağlayan DACA (Deferred Action for Childhood Arrivals) programını iptal edeceğini çoğu kez dile getirmişti. Konuyla ilgili açıklamayı ABD Adalet Bakanı Jeff Sessions, dün düzenlenen basın toplantısında DACA’nın anayasa aykırı olduğunu ve ABD’li vatandaşların istihdam durumunu engellediği gerekçesiyle iptal edildiğini açıklamıştı.

Trump, yönetiminin DACA programını iptal etmesinin yankıları sürerken, önümüzdeki günlerde, İnsan Hakları Örgütleri, Sivil Toplum Kuruluşları, bazı işverenler ve avukatlardan oluşan büyük bir gurubun, Trump yönetimini protesto etmeye hazırlandıkları belirtildi.

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