Trump: Kongrenin DACA'yı yasallaştırması için 6 ayı var, çalışmaları dört gözle bekliyorum

ABD Başkanı Donald Trump, ülkeye çocuk yaşta gelen sığınmacılara yasal statü sağlayan DACA programının iptal edilmesi ile başlayan krizle ilgili, gece geç saatlerde Twitter üzerinden açıklama yaptı. Trump, "Kongrenin DACA'yı yasallaştırması için 6 ay var. Yapamazlarsa, bu meseleyi tekrar görüşeceğim. Göç reformunu ülkemizin çok çalışkan vatandaşlarına birinci derecede sunmak için Kongre'de Demokratlar ve Cumhuriyetçiler ile çalışmayı dört gözle bekliyorum" dedi.

Trump, Eski Başkan Barack Obama’nın göçmen çocukların ülkede kalmasını sağlayan DACA programının iptal edildiğinin açıklanmasının ardından Washington ve New York başta olmak üzere ülke genelinde protesto gösterileri düzenlendi.

Congress now has 6 months to legalize DACA (something the Obama Administration was unable to do). If they can't, I will revisit this issue!