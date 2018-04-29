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BBC Türkçe

Trump kölelik yanlılarının heykellerinin kaldırılmasını eleştirdi: Yerleri doldurulamayacak

ABD Başkanı Donald Trump, iç savaş döneminde köleliği savunan Amerika Konfedere Devletleri temsilcilerinin heykellerinin yıkılması hakkında "Güzel heykellerimiz ve anıtlarımızın kaldırılması vasıtasıyla yüce ülkemizin tarihi ve kültürünün parçalanmasını i

29 Nisan 2018 20:30

ABD Başkanı Donald Trump, iç savaş döneminde köleliği savunan Amerika Konfedere Devletleri temsilcilerinin heykellerinin yıkılması hakkında Twitter hesabı üzerinden açıklama yaptı.

Trump "Güzel heykellerimiz ve anıtlarımızın kaldırılması vasıtasıyla yüce ülkemizin tarihi ve kültürünün parçalanmasını izlemek üzücü" dedi.

Charlottesville'deki olaylar, iç savaş döneminde kölelik sistemini savunanların sembol ismi General Robert Lee heykelinin kentten kaldırılma kararı sonrası, ırkçıların protesto için kente gelmesiyle başlamıştı.

Heykellerin kaldırmasına karşı çıkanlar, bunların ülkenin güneyindeki kültürün bir parçası olduğunu savunurken kaldırılmasını destekleyenler ise bu heykellerin beyaz olmayan ırklara hakaret anlamına geldiğini söylüyor.

1861 yılında başlayan ve 4 yıl süren iç savaş sonunda köleliği savunan Amerika Konfedere Devletleri, köleliğin kaldırılmasını savunan Amerika Birleşik Devletleri'ne yenilmişti.

İç savaş yıllarında kölelik yanlısı olan tarihi aktörlerin heykellerinin yıkılması hakkında Twitter hesabında açıklama yapan Trump, "Tarihi değiştiremezsiniz ama tarihten öğrenebilirsiniz" dedi ve ekledi:

"Güzel heykellerimiz ve anıtlarımızın kaldırılması vasıtasıyla yüce ülkemizin tarihi ve kültürünün parçalanmasını izlemek üzücü.

"Sırada kim var? Washinton ve Jefferson mu? Ahmakça! Parklarımızdan, kasabalarımızdan ve kentlerimizden alınan bu güzellikler özlenecek ve asla yeri doldurulamayacak."

Donald Trump geçen hafta sonu Virginia eyaletinin Charlottesville kentinde beyazların üstünlüğünün savunan ırkçı eylemi örgütleyenleri savunarak tepki çekmişti. Ülke çapında kendisine yönelik tepkilerin artmasının ardından Trump, Pazartesi günü neo-Nazi ve ırkçı grupları kınamıştı.

Neo-Naziler ve ırkçılar tarafından desteklenen eylem, Amerikan İç Savaşı sırasında kölelik yanlısı Amerika Federe Devletleri'nin için savaşan General Robert E. Lee'nin heykelinin kaldırılmasını protesto etmek için düzenlenmişti.

Heykelin kaldırılmasını destekleyenler de karşı eylem düzenlemiş, o gruptakilerin üzerine arabasını süren bir kişi, Heather Heyer adlı bir kadının ölmesine, çok sayıda kişinin de yaralanmasına yol açmıştı.

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