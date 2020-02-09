Trump kendisini solaryumlu gösteren fotoğrafa tepki vermeden duramadı: Yalan haber ama saçlar iyi görünüyor

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ABD Başkanı Donald Trump'ının saçlarının rüzgarla uçuştuğu bir fotoğrafta alnındaki solaryum çizgisinin belirgin bir şekilde gösterildi. Twitter'da hızla paylaşılan fotoğrafın siyah beyaz hâlini paylaşan Trump'tan gelen tepki "Daha fazla yalan haber. Bu fotoğraf üzerinde oynandı" oldu.

Beyaz Saray Fotoğrafları isimli bir Twitter hesabından paylaşılan ilk fotoğrafta Trump'ın saçları rüzgardan uçuşuyor, alnındaki solaryum çizgisi net bir şekilde görülüyordu. Doğrulanmamış olan hesabın hakkında bölümünde "Beyaz Saray Muhabiri, gazeteci, fotoğrafçı, şair, pesketaryen" yazıyordu.

Hesap daha sonra aynı fotoğrafın siyah beyaz versiyonunu paylaşarak "Bugün Donald Trump Oval Ofis'e adım attığında, gün batımıyla ve güçlü rüzgarlarla dans ediyordu. Fotoğraf: William Moon" yazdı.

ABD Başkanı Donald Trump kısa süre içinde fotoğrafın siyah beyaz hâlini alıntılayarak fotoğrafın üzerinde oynandığını söyledi. Trump, "Daha fazla yalan haber. Bu fotoğraf üzerinde belli ki oynandı ama rüzgar güçlüydü ve saçlar iyi görünüyordu? Alçaltmak için her şey!" yazdı.

Fotoğrafın üzerinde oynanıp oynanmadığı henüz belirlenmemiş olsa da sosyal medya kullanıcıları Trump'ın daha önce solaryumunu belli eden fotoğrafları olduğunu hatırlattı.