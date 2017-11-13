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Dünya

Trump kendisine "yaşlı" denilmesini kabul etmedi

Deniz Kılınç / İstanbul, 13 Kasım (DHA) - 71 yaşındaki ABD Başkanı Donald Trump, kendisine "yaşlı" denmesini kabul etmedi

13 Kasım 2017 16:55

Deniz Kılınç / İstanbul, 13 Kasım (DHA) - 71 yaşındaki ABD Başkanı Donald Trump, kendisine \"yaşlı\" denmesini kabul etmedi.
12 günlük Asya turunun Vietnam ayağında Başkan Trump, Kim Jong-un\'un kendisine attığı itiraflara Twitter üzerinden cevap verdi.
Cumartesi günü Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı\'nın yayınladığı açıklamada, \"Trump\'ın bölgemize yaptığı son ziyaret, bir savaş yanlısının Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti\'nin (DPRK) nükleer savunmasını caydırma çabasından başka bir şey değildir\" dedi. Aynı açıklamada Pyongyang hükümeti, Trump\'a hitap şeklini \"bunamış çılgın\" olarak değiştirerek, \"Trump gibi bunamış bir çılgının umarsız açıklamaları bizi korkutamaz ve gelişmemizi engelleyemez. Buna karşılık bütün bu yaşananlar, ekonomik kuruluşumuzu ve nükleer gücümüzü geliştirmemiz için daha da doğru bir sebep doğuruyor ve nükleer gücümüzü tamamlamamız için bize güç veriyor\" dedi.
Kuzey Kore\'nin açıklamalarına Twitter hesabı üzerinden karşılık veren ABD Başkanı Trump, \"Ben ona ASLA \'kısa ve şişman\' demezken neden Kim Jong-un bana \'yaşlı\' diyor? Onun arkadaşı olmak için çok çaba gösteriyorum, belki bir gün bu da olur!\" dedi.

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