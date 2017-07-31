Trump: Kelly muhteşem işler başaracak

Eski Ulusal Güvenlik Bakanı olan Kelly'yi Oval Ofis'te karşılayan Trump, Meksika'dan kaçak göçün engellenmesi ve Müslüman ülkelere yönelik seyahat kısıtlaması gibi alanlarda sağladığı başarı nedeniyle Kelly'i tebrik etti ve yeni görevinde başarılı olacağından şüphesi olmadığını dile getirdi.

Trump, Beyaz Saray'da Kelly döneminde ne gibi değişikliklere gidileceğini ise açıklamadı. Emekli general olan Kelly, Reince Priebus'un görevi bırakmasının ardından göreve getirildi.

Priebus, Beyaz Saray'ın yeni iletişim danışmanı Anthony Scarramucci'nin kendisine yönelik hakaret içeren sözlerinin ardından istifa kararı almıştı.

Priebus'un istifasından bir süre önce de Trump'ın göreve geldiği günden bu yana sözcülüğünü yapan Sean Spicer istifa kararı almıştı.

Sean Spicer'ın istifasının arkasında New York'lu finansör Scarramucci'nin göreve getirilmesinin yattığı belirtiliyor.

20 Ocak'ta başkanlık görevini üstlenen Trump'ın ekibinden daha önce de Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn istifa etmişti. Trump'ın Beyaz Saray İletişim Direktörü Mike Dubke de Mayıs ayında görevi bırakmıştı.

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Reuters/dpa,ÖA/GA