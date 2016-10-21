Trump: Kazanırsam seçim sonuçlarını kabul edeceğim

ABD başkanlık seçimlerinin Cumhuriyetçi adayı Donald Trump, seçimleri kazandığı takdirde seçim sonuçlarını kabul edeceğini söyledi.

Trump, Çarşamba günü Demokrat rakibi Hillary Clinton'la çıktığı üçüncü ve son TV tartışması ardından Ohio Eyaleti'ndeki Delaware kentinde destekçilerine seslendi.

Cumhuriyetçi aday TV tartışmasında, seçim sonuçlarını kabul etmeyebileceğini söylemişti.

Bu açıklama tartışmaya neden olmuş, bazı Cumhuriyetçi siyasetçiler de bunu eleştirmişti.

Çarşamba akşamki tartışmada, Fox News spikeri Chris Wallace'ın "Seçim sonuçlarını tanıyacak mısınız?" sorusu üzerine Trump, "Zamanı gelince bakacağım" dedi.

Clinton, Trump'ın bu sözleri üzerine "Bu korkunç bir şey. Demokrasimizi aşağılıyor, karalıyor, ben bilhassa dehşete kapıldım" diye konuştu.

Trump, son günlerde seçime hile karıştırılacağını iddia ediyor.

Ohio'daki konuşmasında Trump seçimlerin ülkedeki adalete dair sorgulamaya neden olduğunu söyledi.

Trump, "Tüm seçmenlerime ve destekçilerine ve de tüm Amerika Birleşik Devletleri halkına söz vermek ve taahhüt etmek isterim ki, eğer kazanırsam bu muhteşem ve tarihi başkanlık seçiminin sonuçlarını tamamıyla kabul edeceğim" dedi.

Trump daha sonra şu açıklamayı da yaptı: "Net bir seçim sonucu kabul edeceğim ama tartışmalı bir sonuç durumundaysa itiraz etme ve dava açma hakkımı saklı tutacağım".

Çarşamba akşamki tartışma sert geçti.

Donald Trump, final tartışması sırasında Hillary Clinton'a "ahlâksız kadın" diye seslenerek seçim kampanyasındaki sert tonunu sürdürdü.

Cumhuriyetçi aday, kendisini tacizle suçlayan kadınlarla ilgili sorulara yanıt vermeyi reddetti ve onları "ün peşinde koşan, Clinton kampanyasının hilecileri" olarak tanımladı.

Trump'ın, "Kadınlara benden daha fazla saygı duyan kimse yok" demesi ise, izleyiciler arasında gülüşmelere neden oldu.

Hillary Clinton, "Donald'ın üstüne her gidildiğinde, konu kadınlar, engelli gazeteciler, Khan ailesi, John McCain ya da bir federal hakime gelince, sorumluluk almayı ve özür dilemeyi reddediyor" dedi ve ekledi:

"Donald, kadınları küçümsemenin onu daha büyük bir adam yaptığını sanıyor."

Nevada Üniversitesi'nde gerçekleşen TV tartışmasında, borç ve yetkilendirmeler, göç, ekonomi, Anayasa Mahkemesi, başkanlığa uygunluk ve dış politika gibi konular masaya yatırıldı.

8 Kasım 2016'da yapılacak başkanlık seçimlerinin, Çarşamba akşamı gerçekleşen son tartışmasından diğer notlar şu şekilde:

Trump son günlerde kamuoyu anketlerinde puan düşüşü ve cinsel taciz suçlaması sorunlarıyla karşı karşıya.

2005 yılına ait, Trump'ın kadınlar hakkında küfürlü ve aşağılayıcı sözler sarf ettiği bir video kaydının ortaya çıkmasından bu yana Trump'ın oylarının düşüşte olduğu belirtiliyor. Trump ise, cinsel taciz suçlamaları için "Karalama kampanyası başlattılar" yorumunu yapıyor.