T24 LogoT24 Logo
Gündem
BBC Türkçe

Trump kazandı, araştırma şirketleri yine yanıldı

ABD'de başkanlık seçiminin galibi, son kamuoyu araştırmalarındaki tahminlerin aksine Donald Trump oldu. Kamuoyu araştırma şirkletleri daha önce de dünya çapında bazı seçim ve referandumların sonuçlarını tahmin edememişti.

09 Kasım 2016 13:57

ABD'de başkanlık seçiminin galibi, son kamuoyu araştırmalarındaki tahminlerin aksine Donald Trump oldu. Oysa seçimden bir gün önce açıklanan son anketlerde Hillary Clinton, ülke çapında Trump'ın 4 puan önündeydi.

Böylece, son dönemde dünya çapında kamuoyu araştırmalarının yanıldığı seçim ve referandumlara bir yenisini daha eklenmiş oldu.

7 Mayıs 2015'te İngiltere'de yapılan genel seçim öncesi araştırma şirketleri Muhafazakar Parti'nin tek başına iktidara geleceğini öngörememişti. Anketlerde Muhafazakar Parti ve İşçi Partisi başabaşa giderken, bir koalisyon hükümeti öngörülüyordu.

1 Kasım 2015'te Türkiye'de yapılan genel seçimden de sürpriz bir sonuç çıktı. Kamuoyu araştırmalarının önemli bir kısmında 7 Haziran'daki seçimde yüzde 40,9 oy alan AKP'nin Kasım'da da yüzde 39-44 aralığında oy alacağı ve tek başına iktidara gelemeyeceği öngörülüyordu. Fakat AKP, anketleri yanıltarak yüzde 49,5 ile tek başına iktidara geldi.

İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılıp ayrılmayacağının oylandığı 23 Haziran 2016'daki referandumda da kamuoyu araştırma şirketleri yanılmıştı. Bu şirketlerden Populus yüzde 55, Ipsos Mori ise yüzde 52 oy oranıyla İngiltere'nin AB'de kalacağını öngörmüştü. Sonuç ise yaklaşık yüzde 52 oyla Brexit, yani İngiltere'nin AB'den ayrılması yönünde oldu.

Son olarak Kolombiya'da hükmet ile Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) arasında imzalanan barış anlaşmasının halka sunulduğu referanduma yönelik yapılan kamuoyu araştırmalarının da tümü yanlış sonuç vermişti. 2 Ekim 2016'da yapılan referandum öncesi aralarında IPSOS'un da bulunduğu kamuoyu araştırma şirketlerinin düzenlediği 8 ankette "Evet" oyunun yüzde 55 ile yüzde 72 aralığında olacağı tahmin ediliyordu. Fakat sandığa giden seçmenler yüzde 50,2 oranıyla barış anlaşmasını reddetti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

ABDDonald TrumpKamuoyuOysaHillary ClintonTrumpMayısMuhafazakar PartiAnketlerde Muhafazakar PartiPartisiKasımTürkiyeHaziranAKP KasımFakat AKPAvrupa BirliğiBuPopulusIpsos MoriABSonuçBrexitKolombiya

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

Rahşan Ecevit hayatını kaybetti...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24