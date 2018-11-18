Trump Kaşıkçı tapesini dinlemek istemiyor

ABD Başkanı Donald Trump, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülmesine ilişkin tapeyi dinlemesi için bir neden olmadığını söyledi.

Türkiye'nin tapeleri ABD'ye verdiğini doğrulayan Trump, ses kayıtları için "Acı çekmenin kaydı. Korkunç bir kayıt. Bu konuda tamamen bilgilendirildim ve dinlemem için bir neden yok" dedi. Fox News'a konuşan Trump, 2 Ekim'de Kaşıkçı'nın başına gelenler için "şiddet dolu, çok vahşi ve berbat" değerlendirmesini de yaptı.

Türkiye geçen haftalarda Kaşıkçı cinayetine ilişkin tapeleri Batılı ülkelerle paylaştığını duyurmuştu.

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Gözler ABD'nin Kaşıkçı raporunda

Öte yandan Amerika Birleşik Devletleri Kaşıkçı cinayeti ile ilgili kapsamlı bir rapor hazırladığını duyurdu. Trump, "Önümüzdeki iki gün içerisinde, muhtemelen Pazartesi ya da Salı, elimizde tam bir rapor olacak" dedi.

Washington Post gazetesi, Amerikan Merkezi Haberalma Teşkilatı'nın (CIA) Kaşıkçı'nın öldürülmesi emrini verenin Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman olduğu sonucuna vardığını öne sürmüştü. 15 Suudi ajanın bu emri yerine yetirmek üzere devlete ait uçakla İstanbul'a gittiğinin ve Kaşıkçı'yı Suudi Arabistan konsolosluğunda öldürdüğünün CIA tarafından tespit edildiği aktarılmıştı.

Haberde, CIA'in Veliaht Prens bin Selman'ın kardeşi olan Suudi Arabistan'ın Washington Büyükelçisi Halid bin Selman ile Cemal Kaşıkçı arasında yapılan telefon görüşmesi başta olmak üzere birden çok istihbarat bilgisini değerlendirdiğini ifade edilmişti.

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Akar: Kaşıkçı'nın cesedi ülkeden çıkarılmış olabilir

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ise Kanada'nın Halifax kentindeki Uluslararası Güvenlik Forumu'nda yaptığı konuşmada, Kaşıkçı'nın cesediyle ilgili açıklamada bulundu.

CNN Türk haber kanalı, Akar'ın forumda Kaşıkçı cinayetine ilişkin bir soruya, "Bir ihtimal cinayeti gerçekleştirdikten 3-4 saat sonra Türkiye'yi terk ettiler. Diplomatik dokunulmazlıktan dolayı Kaşıkçı'nın parçalanmış cesedini valizle sorun yaşamadan götürmüş olabilirler" yanıtını verdiğini aktardı.

Suudi Arabistan'da savcılık, Kaşıkçı cinayetine ilişkin hakkında suçlama yöneltilen 11 zanlıdan beşi için idam cezası istendiğini açıklamıştı. Suudi yetkililer, Kaşıkçı'nın ölüm sebebinin "boğuşma ve öldürücü dozda ilaç" olduğunu duyurmuştu. Kaşıkçı'nın cesedinin konsoloslukta parçalandığı dile getirilirken, cesedin konsolosluk dışında bir işbirlikçiye teslim edildiği belirtilmişti.

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AP,rtr/ÖA,EC

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