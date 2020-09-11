Trump, Kaşıkçı cinayetinden sonra Veliaht Prens Bin Selman'ı korumakla övünmüş!

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ABD Başkanı Donald Trump'ın, 2 Ekim'de Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'daki Suudi Arabistan Büyükelçiliği'nde katledilmesinin ardından Veliaht Prens Muhammed Bin Selman'ı "korumakla" övündüğü iddia edildi.

Business Insider'ın 1972 yılında Watergate Skandalı'nı ortaya çıkaran gazetecilerden olan The Washington Post genel yayın yönetmeni yardımcısı Bob Woodward'ın yeni kitabı 'Rage'den aktardığına göre Trump, Selman ile ilgili olarak, "Onun k.çını kurtardım" dedi.

Woodward'ın aktardığına göre Trump, Kongre'nin Veliaht Prens Selman'ı rahat bırakmasını sağladığını ifade etti.

Kitaba göre Trump, Kaşıkçı'nın öldürülmesi emrini Veliaht Prens'in verdiğine inanmadığını söyledi. ABD ve farklı ülkenin istihbarat birimleri ise Kaşıkçı cinayetinin arkasında Selman'ın olduğu sonucuna varmıştı.