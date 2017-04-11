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Dünya

Trump, Karadağ'ın NATO'ya üyelik yolunu resmen açtı

"Karadağ'ın NATO'ya dahil olması, ABD'nin NATO ortak bütçe ortalamasındaki payını artırmayacaktır"

11 Nisan 2017 21:15

ABD Başkanı Donald Trump, Karadağ'ın NATO üyesi olmasının yolunu açan protokolü onayladı.

Gelişmeyi duyuran Beyaz Saray Sözcüsü Sean Spicer, "ABD, iyi ilişkilere sahip olduğu Karadağ ile ilişkilerini güçlendirmek için ve ülkeyi gelecekte NATO'nun 29. üyesi olarak karşılamak için çalışacaktır" dedi.

Senato'ya bir mektup yazan ABD Başkanı Trump, Karadağ'ın NATO'ya üye olmasının ABD'nin İttifak'a katkılarını sekteye uğratmayacağını şu sözlerle belirtti: 

"Karadağ'ın NATO'ya dahil olması, ABD'nin NATO ortak bütçe ortalamasındaki payını artırmayacaktır."

Trump, Karadağ'ın katılımının ABD'nin askeri ihtiyaçlarını Kuzey Atlantik bölgesi dışında karşılamasına engel olmayacağını da ifade etti.

 

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