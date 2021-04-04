Trump kampanyasının bağış sitesindeki 'aldatıcı kutucuklar', destekçilerin farkında olmadan ödediği milyonlarca dolara neden oldu

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Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın 2020 Başkanlık Seçimi kampanyası boyunca destekçilerinden bağış topladığı internet sitesinde önceden onaylanmış kutucuklar ve 'aldatıcı bir tasarım' kullanarak milyonlarca dolar fazladan bağış topladığı ortaya çıktı. Trump kampanyasının bağışlarını toplayan internet sitesi, beklediklerinden binlerce dolar fazla bağış yaptığını fark eden çok sayıda destekçiye geri ödeme yaptı.

The New York Times'ın hazırladığı bir habere göre, çok sayıda Trump destekçisi 2020 Başkanlık Seçimi için Donald Trump'a yaptıkları internet üzeri bağışlardan sonra yaptıklarından kat kat fazla para çekildiğini fark etti. Bağışların gerçekleştiği internet sitesi WinRed ve bankalarına "dolandırıcılık" şikâyetiyle başvuran binlerce kişi, sitede hazırlanan tasarımın kendilerini yanılttığını fark etti.

Kampanya bağışlarını toplayan WinRed sitesinde, destekçilerin yaptığı bağışı "haftalık ödeme" şeklinde devam ettirmesine neden olacak bir kutucuğun önceden işaretlenmiş bir şekilde sayfa durduğu tespit edildi. Aynı zamanda başka bir maddede de "para bombası" adı verilen, tek seferde ek bir bağışı onaylayan kutucuğun önceden işaretli olduğu görüldü.

Kampanya boyunca, önceden işaretlenmiş, destekçilerin daha çok ödeme yapmasına neden olan kutucukların sayısı artarken ödemenin artacağına dair ifadeleri kalın harflerle yazmayı bıraktıkları tespit edildi.

Kampanyanın başında, kalın harflerle "Bunu aylık devam eden bir bağış yapın" ifadeleri yer alan kutucuk işaretlenmiş şekilde tasarlandı

Donald Trump'ın doğum günü 14 Haziran için eklenen bir kutucukta, kalın harflerle "Bağış rekoru kıralım" ifadeler, alt kısma ise ek bağış alınacağı bilgisi yerleştirildi

İlk kutucuktaki "aylık" devam eden bağışın "haftalık" olarak değiştirildiği görüldü

WinRed sayfasında yer alan bağış kutucuklarında zaman içinde kalın harflerle yazılan metinlerin uzadığı, bağışın artacağını belirten ifadelerin ise altta zor görünecek şekilde kaldığı tespit edildi.

Bağış yapan kişilerin kafasını karıştırabilecek sistem yasal olarak sıkıntı taşımasa da Tüketici Savunucuları Ulusal Birliği Yöneticisi Ira Rheingold, söz konusu sistemin "adaletsiz, etik dışı ve uygunsuz" olduğunun söyledi.

Haberde "Devamlı aktarılan bağışlar Trump'ın kampanya gelirini eylül ve ekim aylarında, kendi mali durumu kötüye giderken şişirdi." ifadeleri yer aldı.

"64.3 milyon dolar geri ödendi"

ABD'de seçim kampanyaları sürecinde destekçilerin bağışlarını çeşitli nedenlerle geri çekmesinin "olası" bir durum olduğu bilinirken habere göre 2020'nin sonunda Biden'ın ekibi ve Demokrat Parti, internet üzerinde 5.6 milyon dolarlık bağışı geri verirken Trump kampanyası ve Cumhuriyetçi Ulusal Komite toplam 64.3 milyon doları geri verdi.

Times'a konuşan 78 yaşındaki bir bağışçı eylül ayında Trump kampanyası için 990 dolar bağışladığını ancak kendisi fark edene kadar bu miktarın yedi kez daha kendisinden çekildiğini söyledi. Emekli olduğunu söyleyen bağışçı biriken kart borcunu ödeyemeyeceğini söyledi.