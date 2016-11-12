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Dünya
Deutsche Welle

Trump kabinesi yakında şekillenecek

ABD Başkanı seçilen Trump, hükümeti oluşturacak isimler hakkında yakında 'önemli kararlar vereceğini’ duyurdu.

12 Kasım 2016 01:43

ABD'nin 45. başkanı seçilen Cumhuriyetçi Donald Trump’ın ülkeyi nasıl bir kabine ile yönetmek istediği yakında belli olacak. Twitter üzerinden yaptığı açıklamada New York’ta kendisini yoğun bir günün beklediğini, hükümeti oluşturacak kişiler hakkındaki kararları kısa sürede vereceğini kaydetti. ABD medyasında, siyaset tecrübesi olmayan iş adamının kabinesinde bakanlık üstlenecek olası isimler ile ilgili birçok tahmin yürütülüyor ve Trump’a yakın hangi kişilerin hangi göreve gelebileceği üzerine spekülasyonlar yapılıyor.

Trump'a yakın isimler favori

Dışişleri Bakanlığı görevine gelebilecek isimler arasında Temsilciler Meclisi eski Başkanı Newt Gingrich en sık telaffuz edilen isimlerden. Ancak Gingrich'in Beyaz Saray'ın Özel Kalem Müdürü de olabileceği belirtiliyor. Adalet Bakanlığı için en önde giden favoriler New Jersey Eyaleti Valisi Chris Christie ve eski New York Belediye Başkanı Rudy Giuliani. Ayrıca Cumhuriyetçi Parti Ulusal Kongre Başkanı Reince Priebus, seçim kampanyasının yöneticisi Kellyanne Conway, kampanyanın mali direktörü Steven Mnuchin ve askeri istihbarat teşkilatı DIA'in eski başkanı Michael Flynn de Trump kabinesine girebilecek isimler arasında geçiyor.

Kabinesini oluşturabilmesi için Trump'ın yaklaşık iki ayı var. 20 Ocak 2017'de yemin ederek görevine başlayacak olan Trump, dün de selefi Başkan Barack Obama ile Beyaz Saray'da bir araya gelmiş ve devir teslim sürecini ele almıştı. Bu arada Trump'ın ekibi tarafından oluşturulan bir internet sitesi aracılığıyla yeni hükümetin politikalarını hayata geçirmek için 4 bin kadroya başvurular toplanıyor.

"Benim başkanım değil” başlıklı protestolar sürüyor

Öte yandan Cumhuriyetçi Trump’ın başkanlık seçimlerinden zaferle çıkmasının ardından ABD’nin birçok kentinde "Not My President” (Benim başkanım değil) sloganıyla düzenlenen düzenlenen protesto gösterileri Chicago, Denver ve Dallas gibi şehirlerde devam ediyor. Polis, Oregon Eyaleti ve yağmalama olaylarının meydana geldiği Portland'daki gösterilerde ‘tehlikeli bir tutumun' hakim olduğunu kaydetti. New York ve Los Angeles'daki protestolarda ise göstericiler Trump'a ırkçılık, cinsiyetçilik ve yabancı düşmanlığı suçlamalarını getiriyor.

Trump, protestolara yönelik yaptığı ilk açıklamada "başarılı bir seçim kampanyasını tamamladığını, şimdi ise medyanın tetiklediği profesyonel protestocuların gösteri yaptığını ve bunun adil olmadığını" belirtti. Birkaç saat sonra Twitter üzerinden yaptığı ikinci açıklamada ise farklı bir dil kullanan Trump, "küçük protestocu grupların ülke için tutkularını göstermesinden hoşlandığını, hep bir araya gelerek gurur duyacaklarını" dile getirdi. Hafta sonunda da ABD'nin farklı noktalarında Trump karşıtı protestolar düzenlenecek.

© Deutsche Welle Türkçe

AFP/DW/AÜ/HS

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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