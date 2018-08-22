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Dünya

Trump: İyi bir avukat arıyorsanız Cohen'den yararlanmamanızı şiddetle tavsiye ederim!

Cohen, seçim kampanyalarının finansmanıyla ilgili yasaları deldiğini kabul etmişti

22 Ağustos 2018 19:36

T24 Dış Haberler

ABD Başkanı Donald Trump, eski avukatı Michael Cohen’in seçim kampanyalarının finansmanıyla ilgili yasaları deldiğini itiraf etmesine Twitter üzerinden tepki gösterdi.

Trump, yaptığı paylaşımda “Eğer iyi bir avukat arıyorsanız size şiddetli bir şekilde Micheal Cohen’in servislerinden yararlanmamalarını şiddetle tavsiye ederim” dedi.

Trump'ın eski avukatı Michael Cohen, New York'taki federal savcılarla anlaşma yoluna gitmiş ve bvergi kaçırma, banka dolandırıcılığı ile 'mali kurumlara yalan beyanda bulunarak seçim kampanyası finansmanında usulsüzlük yapma' suçlamalarını kabul etmişti.

Trump, Rusya'nın 2016 ABD Başkanlık seçimlerine müdahale ettiği iddiası soruşturması kapsamında 8 iddiadan suçlu bulunan eski kampanya direktörü Paul Manafort ve eski avukatı Michael Cohen hakkında Twitter'dan açıklama yaptı. Manafort'u öven Trump 'Cohen'in aksine o bir 'anlaşma' için hikayeler uydurmadı" dedi.

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